Semaine de Relâche

Les jeunes découvriront l’univers de la bande dessinée en créant leurs propres personnages et en écrivant un court scénario. Différentes techniques de création seront présentées pour stimuler l’imaginaire et la créativité.

👧🧒 Âge : 7 ans et plus (lecture et écriture requises)

⏱ Durée : 90 minutes