Comité des loisirs de Saint-Luc

Organisé par

Comité des loisirs de Saint-Luc

À propos de cet événement

Semaine de Relâche

660 Rue Principale

Saint-Luc-de-Vincennes, QC G0X 3K0, Canada

3 et 6 mars 13h30 - Initiation à la poterie item
3 et 6 mars 13h30 - Initiation à la poterie
Gratuit

Viens créer ta propre œuvre en argile et découvrir le plaisir de la poterie lors de cet atelier d’initiation accessible et ludique. Une belle occasion d’explorer un nouveau talent, de laisser aller ta créativité et de repartir avec une création unique faite de tes mains.

🗓 Deux rencontres
📍 Mardi et vendredi
13 h 30 à 16 h

Âge recommandé : 10 ans et plus
Parents bienvenus

Vêtements qui peuvent être salis requis

Un moment créatif, relaxant et amusant à partager, seul·e ou en famille!

3 mars 18h30 - Atelier de bandes dessinées item
3 mars 18h30 - Atelier de bandes dessinées
Gratuit

Les jeunes découvriront l’univers de la bande dessinée en créant leurs propres personnages et en écrivant un court scénario. Différentes techniques de création seront présentées pour stimuler l’imaginaire et la créativité.

👧🧒 Âge : 7 ans et plus (lecture et écriture requises)
Durée : 90 minutes

5 mars 13h30 - Maquillage de scène avec Noktanbul item
5 mars 13h30 - Maquillage de scène avec Noktanbul
Gratuit

Apprends les rudiments du maquillage de scène et des effets spéciaux et deviens une véritable vedette! Cet atelier te permettra de découvrir des techniques impressionnantes pour transformer ton visage… parfait pour briller à ton prochain Halloween 🎃

📅 Jeudi 5 mars
13 h 30
👧🧑 10 ans et plus

Un atelier créatif et spectaculaire pour laisser libre cours à ton imagination! 💄✨

6 mars 18h30 - Atelier de danse item
6 mars 18h30 - Atelier de danse
Gratuit

Viens bouger, t’exprimer et t’amuser lors d’un atelier de danse énergique et accessible, animé par l’Escouade Indépendanse. Que tu sois débutant·e ou déjà à l’aise sur la piste, cet atelier te permettra de découvrir de nouveaux mouvements, de développer ton rythme et surtout… de tripper en dansant!

📅 6 mars
18 h 30 à 20 h

👧🧑 12 ans et plus

Un moment rassembleur pour se défouler, apprendre et partager le plaisir de danser dans une ambiance positive et motivante 🎶✨

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