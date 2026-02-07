Semaine de Relâche

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À propos de cet événement
Viens créer ta propre œuvre en argile et découvrir le plaisir de la poterie lors de cet atelier d’initiation accessible et ludique. Une belle occasion d’explorer un nouveau talent, de laisser aller ta créativité et de repartir avec une création unique faite de tes mains.
🗓 Deux rencontres
📍 Mardi et vendredi
⏰ 13 h 30 à 16 h
Âge recommandé : 10 ans et plus
Parents bienvenus
Vêtements qui peuvent être salis requis
Un moment créatif, relaxant et amusant à partager, seul·e ou en famille!
Les jeunes découvriront l’univers de la bande dessinée en créant leurs propres personnages et en écrivant un court scénario. Différentes techniques de création seront présentées pour stimuler l’imaginaire et la créativité.
👧🧒 Âge : 7 ans et plus (lecture et écriture requises)
⏱ Durée : 90 minutes
Apprends les rudiments du maquillage de scène et des effets spéciaux et deviens une véritable vedette! Cet atelier te permettra de découvrir des techniques impressionnantes pour transformer ton visage… parfait pour briller à ton prochain Halloween 🎃
📅 Jeudi 5 mars
⏰ 13 h 30
👧🧑 10 ans et plus
Un atelier créatif et spectaculaire pour laisser libre cours à ton imagination! 💄✨
Viens bouger, t’exprimer et t’amuser lors d’un atelier de danse énergique et accessible, animé par l’Escouade Indépendanse. Que tu sois débutant·e ou déjà à l’aise sur la piste, cet atelier te permettra de découvrir de nouveaux mouvements, de développer ton rythme et surtout… de tripper en dansant!
📅 6 mars
⏰ 18 h 30 à 20 h
👧🧑 12 ans et plus
Un moment rassembleur pour se défouler, apprendre et partager le plaisir de danser dans une ambiance positive et motivante 🎶✨
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