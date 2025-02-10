Les oiseaux de proie s’invitent au Marais

Cette conférence dynamique est organisée en collaboration avec Chouette à voir. Elle présente l’univers fascinant des oiseaux de proie du Québec. Le nombre de place est limité (70 personnes maximum). Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.

Cette conférence dynamique est organisée en collaboration avec Chouette à voir. Elle présente l’univers fascinant des oiseaux de proie du Québec. Le nombre de place est limité (70 personnes maximum). Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.

Plus de détails...