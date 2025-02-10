Réservation - Les oiseaux de proie s’invitent au Marais
Gratuit
Cette conférence dynamique est organisée en collaboration avec Chouette à voir. Elle présente l’univers fascinant des oiseaux de proie du Québec.
Le nombre de place est limité (70 personnes maximum).
Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.
Cette conférence dynamique est organisée en collaboration avec Chouette à voir. Elle présente l’univers fascinant des oiseaux de proie du Québec.
Le nombre de place est limité (70 personnes maximum).
Merci de nous aviser si vous avez un empêchement, afin de laisser votre place à une autre personne intéressée.
Ajouter un don pour L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!