Semaine de relâche - La Traverse (5e et 6e année) ❄️

Arrivée maximum pour 9h30 .

Une sortie hivernale pour bouger, rire et profiter pleinement de la neige.

Glissades Tewkesbury

Savourer un bon chocolat chaud

Dégustation d’un mugcake (gâteau dans une tasse)

Inclus: Chocolat chaud, ingrédients pour le mugcake, le transport pour l'activité et l'entrée pour les Glissades. Collations

À apporter: Habit de neige adapté à la température, vêtements de rechange, lunettes de ski (au besoin) un lunch dans un sac isolé (pas accès à un frigo)

Précision: Il y a 18 glissades adaptés aux jeunes de 10 à 12 ans. Il n'y a pas de restriction de grandeur ou de poids.