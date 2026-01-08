Semaine de relâche - La Traverse (5e et 6e année) ❄️

Organisé par
À propos de cet événement
Une journée plus cozy pour débuter la semaine de relâche.
Inclus: Friandises (bonbons, chips, popcorn) et collations
À apporter: couvertures pour la cabane, un lunch dans un sac isolé (pas accès à un frigo)
Précision: arriver en pyjama
Une journée dynamique remplie de défis et d'une petite gourmandise.
Inclus: Biscuits, décorations de biscuits, transport pour l'activité et l'entrée pour Exode Aventures. Collations
À apporter: souliers adaptés (courir, sauter, etc.) un lunch dans un sac isolé (pas accès à un frigo)
Arrivée maximum pour 9h30.
Une sortie hivernale pour bouger, rire et profiter pleinement de la neige.
Inclus: Chocolat chaud, ingrédients pour le mugcake, le transport pour l'activité et l'entrée pour les Glissades. Collations
À apporter: Habit de neige adapté à la température, vêtements de rechange, lunettes de ski (au besoin) un lunch dans un sac isolé (pas accès à un frigo)
Précision: Il y a 18 glissades adaptés aux jeunes de 10 à 12 ans. Il n'y a pas de restriction de grandeur ou de poids.
Une journée conviviale pour terminer la semaine sur une note sucrée.
Inclus: Le repas du midi, les collations et la tire d'érable.
À apporter: Habit de neige adapté à la température et vêtements de rechange.
Précision: Pas besoin de diner pour cette journée, nous allons cuisiner ensemble à la MDJ.
Inclus: Friandises (bonbons, chips, chocolat chaud, tire d'érable, etc,) Collations, transport aux activités, Repas du jeudi midi et plus encore.
À apporter: Habit de neige adapté à la température et vêtements de rechange. Lunettes de ski (au besoin). Un lunch dans un sac isolé (pas accès à un frigo)
Précision: Arriver en pyjama lundi.
Un.e intervenant.e va venir chercher les jeunes dans le stationnement de la MDJ l'Entre-Ados (395 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII ) à 9h et les redépose à 16h15.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!