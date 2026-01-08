Maison des jeunes la Marginale et l'Entre-Ados

Organisé par

Maison des jeunes la Marginale et l'Entre-Ados

À propos de cet événement

Semaine de relâche - La Traverse (5e et 6e année) ❄️

55 Rue Moïse-Verret

Québec, QC G2N 1X9, Canada

Lundi - journée pyjama
Gratuit

Une journée plus cozy pour débuter la semaine de relâche.

  • Construction d’une cabane en coussins
  • Film réconfortant accompagné de bonbons et de popcorn

Inclus: Friandises (bonbons, chips, popcorn) et collations

À apporter: couvertures pour la cabane, un lunch dans un sac isolé (pas accès à un frigo)

Précision: arriver en pyjama

Mardi - Exode Aventures
20 $

Une journée dynamique remplie de défis et d'une petite gourmandise.

  • Participation à plusieurs courtes activités amusantes chez Exode Aventures
  • Atelier de décoration de biscuits

Inclus: Biscuits, décorations de biscuits, transport pour l'activité et l'entrée pour Exode Aventures. Collations

À apporter: souliers adaptés (courir, sauter, etc.) un lunch dans un sac isolé (pas accès à un frigo)

Mercredi - Glissades extérieures
20 $

Arrivée maximum pour 9h30.

Une sortie hivernale pour bouger, rire et profiter pleinement de la neige.

  • Glissades Tewkesbury
  • Savourer un bon chocolat chaud
  • Dégustation d’un mugcake (gâteau dans une tasse)

Inclus: Chocolat chaud, ingrédients pour le mugcake, le transport pour l'activité et l'entrée pour les Glissades. Collations

À apporter: Habit de neige adapté à la température, vêtements de rechange, lunettes de ski (au besoin) un lunch dans un sac isolé (pas accès à un frigo)

Précision: Il y a 18 glissades adaptés aux jeunes de 10 à 12 ans. Il n'y a pas de restriction de grandeur ou de poids.

Jeudi - journée de type cabane à sucre
10 $

Une journée conviviale pour terminer la semaine sur une note sucrée.

  • Préparation d’un repas typique de cabane à sucre
  • Tire d’érable dans la neige
  • Moment chaleureux autour d’un feu

Inclus: Le repas du midi, les collations et la tire d'érable.

À apporter: Habit de neige adapté à la température et vêtements de rechange.

Précision: Pas besoin de diner pour cette journée, nous allons cuisiner ensemble à la MDJ.

Semaine complète (2 au 5 mars)
50 $
  • Lundi : Journée cozy en pyjama avec construction de cabanes en coussins, film réconfortant et friandises.
  • Mardi : Journée dynamique avec sortie chez Exode Aventures et atelier de décoration de biscuits.
  • Mercredi : Sortie hivernale aux Glissades Tewkesbury avec chocolat chaud, glissades et mugcake. Arrivée maximum pour 9h30.
  • Jeudi : Journée conviviale pour la fin de semaine avec repas de cabane à sucre, tire d’érable et moment autour du feu.


Inclus: Friandises (bonbons, chips, chocolat chaud, tire d'érable, etc,) Collations, transport aux activités, Repas du jeudi midi et plus encore.

À apporter: Habit de neige adapté à la température et vêtements de rechange. Lunettes de ski (au besoin). Un lunch dans un sac isolé (pas accès à un frigo)

Précision: Arriver en pyjama lundi.

Taxi MDJ
Gratuit

Un.e intervenant.e va venir chercher les jeunes dans le stationnement de la MDJ l'Entre-Ados (395 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII ) à 9h et les redépose à 16h15.

