Maison des jeunes la Marginale et l'Entre-Ados

Maison des jeunes la Marginale et l'Entre-Ados

Semaine de relâche - MDJ L'Entre-Ados 🏠

395 Rue du Bienheureux-Jean-XXIII

Québec, QC G2N 1V4, Canada

Mercredi 4 mars 2026 - Journée cocooning 🧖‍♀️🍿
Gratuit

Accès à la journée du mercredi 4 mars 2026 – Journée cocooning 🧖‍♀️🍿
Ambiance relax : masques, vêtements « mou », film et bonbons.

Jeudi 5 mars 2026 - Quilles et Sushis Kumi 🎳🍣
20 $

Accès à la journée du jeudi 5 mars 2026 – Sortie aux quilles 🎳 et souper au restaurant Sushis Kumi 🍣
Une sortie festive et gourmande très attendue!

Vendredi 6 mars 2026 - Souper fondue Chinoise 🍲
Gratuit

Accès à la journée du vendredi 6 mars 2026 – Journée libre et souper fondue chinoise 🍲
Temps libre à la MDJ suivi d’un souper réconfortant.

Samedi 7 mars 2026 - Portes ouvertes & autofinancement ☕❄️
Gratuit

Accès à la journée du vendredi 7 mars 2026 – Portes ouvertes & autofinancement ☕❄️
Vente de boissons chaudes aux visiteurs de la patinoire du parc Bon-Pasteur afin d’alimenter les comptes jeunes. Une belle occasion de s'impliquer à la MDJ.
*Habit de neige adapté à la température. Nous serons amener à être à l'extérieur.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!