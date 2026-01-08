Semaine de relâche - MDJ L'Entre-Ados 🏠

Organisé par
Accès à la journée du mercredi 4 mars 2026 – Journée cocooning 🧖♀️🍿
Ambiance relax : masques, vêtements « mou », film et bonbons.
Accès à la journée du jeudi 5 mars 2026 – Sortie aux quilles 🎳 et souper au restaurant Sushis Kumi 🍣
Une sortie festive et gourmande très attendue!
Accès à la journée du vendredi 6 mars 2026 – Journée libre et souper fondue chinoise 🍲
Temps libre à la MDJ suivi d’un souper réconfortant.
Accès à la journée du vendredi 7 mars 2026 – Portes ouvertes & autofinancement ☕❄️
Vente de boissons chaudes aux visiteurs de la patinoire du parc Bon-Pasteur afin d’alimenter les comptes jeunes. Une belle occasion de s'impliquer à la MDJ.
*Habit de neige adapté à la température. Nous serons amener à être à l'extérieur.
