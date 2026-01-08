Semaine de relâche - MDJ L'Entre-Ados 🏠

Accès à la journée du vendredi 7 mars 2026 – Portes ouvertes & autofinancement ☕❄️

Vente de boissons chaudes aux visiteurs de la patinoire du parc Bon-Pasteur afin d’alimenter les comptes jeunes. Une belle occasion de s'impliquer à la MDJ.

*Habit de neige adapté à la température. Nous serons amener à être à l'extérieur.