BCM - Bureau de conseil en management de l'UQAM

Organisé par

BCM - Bureau de conseil en management de l'UQAM

À propos de cet événement

Semaine du BCM

Local J-2805

UQAM

Conférence 2 février
Gratuit

L'équipe du BCM

Présentation sur le BCM

Conférence 3 février
5 $

Jordan Soliveau: Chef de projet chez Desjardins

Adriana Gonzalez: Consultante chez Deloitte

Marc-Antoine Bouclin: Consultant chez EY

Le double regard sur la gestion de projet, vision client vs vision consultant

Conférence 4 février
5 $

Maxime Assie : Consultant chez Sia Partners

Amina Kaoui : Conseillère chez Sia Partners

La réalité du métier de consultant

2 conférences
8 $

Passe pour les 2 jours

5@7 réseautage
7 $

Lieu: Bar verrière (A-M640).

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!