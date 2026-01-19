Semaine du BCM

Organisé par
À propos de cet événement
UQAM
L'équipe du BCM
Présentation sur le BCM
Jordan Soliveau: Chef de projet chez Desjardins
Adriana Gonzalez: Consultante chez Deloitte
Marc-Antoine Bouclin: Consultant chez EY
Le double regard sur la gestion de projet, vision client vs vision consultant
Maxime Assie : Consultant chez Sia Partners
Amina Kaoui : Conseillère chez Sia Partners
La réalité du métier de consultant
Passe pour les 2 jours
Lieu: Bar verrière (A-M640).
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