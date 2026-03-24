Association Canadienne-Française de l'Alberta Régionale de Jasper

Organisé par

Association Canadienne-Française de l'Alberta Régionale de Jasper

À propos de cet événement

Parcours bien-être individuel et collectif - 26 Avril au 3 Mai 2026

Salle Quorum municipale ( au sous sol de la bibliotheque ) / Salle Habitat for Art ( 2 eme étage de la bibliotheque

Premiers secours psychologiques - 26 Avril 2026
Gratuit
  • Date : 26 Avril 2026
  • Heure : 9h à 16h
  • Lieu : Salle Quorum municipale (au sous sol de la bibliothèque)
  • Déjeuner et collation inclus
  • Service de garderie offert pour la journée au Cubz Café play (Collation incluse pour les enfants)

Une formation essentielle pour apprendre à reconnaître la détresse et offrir un soutien immédiat. Elle permet aussi d’accompagner les personnes touchées par le stress ou l’adversité, sans chercher à “corriger” ou à “guérir”.

Mieux me connaitre pour mieux avancer - 30 Avril
Gratuit
  • Date : 30 Avril 2026
  • Heure : 18h à 20h30
  • Lieu :Salle Quorum municipale ( au sous sol de la bibliothèque )
  • Collation incluse
  • Service de garderie offert sur place à la bibliothèque

Un atelier pour mieux se connaître, identifier ses forces et transformer de petits objectifs en véritables leviers d’action. Une expérience concrète qui réactive la confiance, l’auto-efficacité et l’élan nécessaire pour avancer, même en période de stress ou d’incertitude.

Stress et émotions - 01 Mai
Gratuit
  • Date : 01 Mai 2026
  • Heure : 18h à 20h30
  • Lieu :Habitat for Arts ( au deuxieme étage de la bibliothèque )
  • Collation incluse
  • Service de garderie offert sur place à la bibliothèque

Un atelier pour mieux comprendre ses réactions face au stress et apprivoiser

ses émotions grâce à une psychoéducation claire, des techniques d’auto-apaisement simples et un plan de bien-être concret.

Allez de l'avant - 3 Mai (10h à 11h15)
Gratuit
  • Date : 03 Mai 2026
  • Heure : 10h à 11h15
  • Lieu : Salle Habitat for Arts ( au deuxieme étage de la bibliothèque )
  • Collation incluse
  • Service de garderie offert sur place à la bibliothèque

Ouvrir la voie vers l’action et la résilience communautaire. Envie de tourner la page en douceur, de retrouver un peu de légèreté et de repartir avec des forces renouvelées? L’activité “Aller de l’avant” est un moment convivial où l’on se rassemble pour faire le

point, partager ce qui nous aide et imaginer ensemble la suite avec confiance.


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