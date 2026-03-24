Parcours bien-être individuel et collectif - 26 Avril au 3 Mai 2026

Date : 03 Mai 2026

Heure : 10h à 11h15

Lieu : Salle Habitat for Arts ( au deuxieme étage de la bibliothèque )

Collation incluse

Service de garderie offert sur place à la bibliothèque

Ouvrir la voie vers l’action et la résilience communautaire. Envie de tourner la page en douceur, de retrouver un peu de légèreté et de repartir avec des forces renouvelées? L’activité “Aller de l’avant” est un moment convivial où l’on se rassemble pour faire le

point, partager ce qui nous aide et imaginer ensemble la suite avec confiance.



