Parcours bien-être individuel et collectif - 26 Avril au 3 Mai 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Une formation essentielle pour apprendre à reconnaître la détresse et offrir un soutien immédiat. Elle permet aussi d’accompagner les personnes touchées par le stress ou l’adversité, sans chercher à “corriger” ou à “guérir”.
Un atelier pour mieux se connaître, identifier ses forces et transformer de petits objectifs en véritables leviers d’action. Une expérience concrète qui réactive la confiance, l’auto-efficacité et l’élan nécessaire pour avancer, même en période de stress ou d’incertitude.
Un atelier pour mieux comprendre ses réactions face au stress et apprivoiser
ses émotions grâce à une psychoéducation claire, des techniques d’auto-apaisement simples et un plan de bien-être concret.
Ouvrir la voie vers l’action et la résilience communautaire. Envie de tourner la page en douceur, de retrouver un peu de légèreté et de repartir avec des forces renouvelées? L’activité “Aller de l’avant” est un moment convivial où l’on se rassemble pour faire le
point, partager ce qui nous aide et imaginer ensemble la suite avec confiance.
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