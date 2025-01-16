[ENTREPRISES] Semaine PolyFinances 2025 - Soirée de réseautage

Votre billet individuel comprend :
•Une cocarde personnalisée avec votre nom pour faciliter les échanges.
•L’accès à une table haute dédiée pour accueillir les étudiants, discuter de vos projets dans un cadre professionnel.
•La possibilité de contacts privilégiés avec des étudiants talentueux et de découvrir des opportunités de collaboration ou de recrutement.
Votre billet individuel comprend :
•Une cocarde personnalisée avec votre nom pour faciliter les échanges.
•L’accès à une table haute dédiée pour accueillir les étudiants, discuter de vos projets dans un cadre professionnel.
•La possibilité de contacts privilégiés avec des étudiants talentueux et de découvrir des opportunités de collaboration ou de recrutement.
Accès à la Banque de CV
100 $
Kiosque
1 000 $
Votre forfait vous offre les privilèges suivants :
• Une table de forme rectangulaire (style journée carrières) dédiée à l'exposition de votre image de marque.
• Trois places pour vos représentants, avec cocardes personnalisées incluses.
•Un espace stratégique pour maximiser vos échanges.
•L'accès à la banque de CV des étudiants présents.
Votre forfait vous offre les privilèges suivants :
• Une table de forme rectangulaire (style journée carrières) dédiée à l'exposition de votre image de marque.
• Trois places pour vos représentants, avec cocardes personnalisées incluses.
•Un espace stratégique pour maximiser vos échanges.
•L'accès à la banque de CV des étudiants présents.
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