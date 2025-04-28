Séminaire Sexe+

Ces profils financiers sont reconnus d’emblée comme admissibles à un tarif solidaire. Si votre situation est précaire et ne correspond pas à nos barèmes, vous êtes invités à nous contacter.Nous étudierons votre demande avec attention, dans l’intention de lever l’obstacle à votre participation.
- Adulte sans enfant au revenu annuel global de 40 000$ et moins
- Adulte partageant la charge parentale ayant un revenu familial annuel global de 75 000 et moins
- Adulte monoparental au revenu annuel global de 50 000$ et moins
Ces profils financiers sont reconnus d’emblée comme admissibles à un tarif solidaire. Si votre situation est précaire et ne correspond pas à nos barèmes, vous êtes invités à nous contacter.Nous étudierons votre demande avec attention, dans l’intention de lever l’obstacle à votre participation.
- Adulte sans enfant au revenu annuel global de 40 000$ et moins
- Adulte partageant la charge parentale ayant un revenu familial annuel global de 75 000 et moins
- Adulte monoparental au revenu annuel global de 50 000$ et moins
Early Bird
CA$775
Pour les personnes aimant la prévisibilité de leur été
Pour les personnes aimant la prévisibilité de leur été
Mécène
CA$1,215
Le Tarif Mécène est une contribution volontaire au-delà du tarif régulier, destinée à soutenir la mission éducative et inclusive du Collectif Sexe Positif. En choisissant ce tarif, vous participez activement à la pérennité de nos activités et permettez à des personnes en situation financière précaire de bénéficier de nos programmes.
Ce geste de solidarité reflète votre engagement envers une éducation sexuelle positive, accessible et bienveillante. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien précieux.
Le Tarif Mécène est une contribution volontaire au-delà du tarif régulier, destinée à soutenir la mission éducative et inclusive du Collectif Sexe Positif. En choisissant ce tarif, vous participez activement à la pérennité de nos activités et permettez à des personnes en situation financière précaire de bénéficier de nos programmes.
Ce geste de solidarité reflète votre engagement envers une éducation sexuelle positive, accessible et bienveillante. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien précieux.