Séminaire Sexe+

Ces profils financiers sont reconnus d’emblée comme admissibles à un tarif solidaire. Si votre situation est précaire et ne correspond pas à nos barèmes, vous êtes invités à nous contacter.Nous étudierons votre demande avec attention, dans l’intention de lever l’obstacle à votre participation. - Adulte sans enfant au revenu annuel global de 40 000$ et moins - Adulte partageant la charge parentale ayant un revenu familial annuel global de 75 000 et moins - Adulte monoparental au revenu annuel global de 50 000$ et moins

