Séminaire Sexe+

462 Chem. de Lytton

Lytton, QC J0W 0A5, Canada

Tarif Régulier
CA$995
Solidaire
CA$650
Ces profils financiers sont reconnus d’emblée comme admissibles à un tarif solidaire. Si votre situation est précaire et ne correspond pas à nos barèmes, vous êtes invités à nous contacter.Nous étudierons votre demande avec attention, dans l’intention de lever l’obstacle à votre participation. - Adulte sans enfant au revenu annuel global de 40 000$ et moins - Adulte partageant la charge parentale ayant un revenu familial annuel global de 75 000 et moins - Adulte monoparental au revenu annuel global de 50 000$ et moins
Early Bird
CA$775
Pour les personnes aimant la prévisibilité de leur été
Mécène
CA$1,215
​Le Tarif Mécène est une contribution volontaire au-delà du tarif régulier, destinée à soutenir la mission éducative et inclusive du Collectif Sexe Positif. En choisissant ce tarif, vous participez activement à la pérennité de nos activités et permettez à des personnes en situation financière précaire de bénéficier de nos programmes.​ Ce geste de solidarité reflète votre engagement envers une éducation sexuelle positive, accessible et bienveillante. Nous vous remercions chaleureusement pour votre soutien précieux.
