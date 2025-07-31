Encan pour les 40 ans de l'ACSM Filiale de Montréal

Valeur de 120 $





Coffret de maquillage sans plastique - Happy Berry de chez Attitude





Un trio de produits de maquillage en bâton qui offrent à la peau et aux lèvres un magnifique coup d’éclat. Les teintes de rouge framboise et de rose doré procurent une brillance délicate et un effet bonne mine instantané.



Formules innovantes composées à plus de 94,5 % d’ingrédients d’origine naturelle dont des actifs comme le phytoglycogène hydratant et les extraits d’algues. S’intègre parfaitement à un rituel de maquillage hybride..



Haute performance, certifié EWG VERIFIED™, sans cruauté et sans plastique, ce trio d’essentiels véganes est parfait en toute occasion – en voyage comme à la maison.





ainsi que :





Coffret de maquillage pour les yeux - Oceanly de chez Attitude.

Ce coffret est idéal pour sublimer votre regard et ajouter une touche de fraîcheur à votre maquillage quotidien. Il comprend notre Mascara+Sérum noir et deux ombres à paupières dans des teintes brunes. Leurs formules innovantes sont enrichies avec +98.2 %* d'ingrédients d’origine naturelle comme les microalgues de Tahiti et l’huile de ricin pour le mascara ainsi que le phytoglycogène, connu pour ses propriétés hydratantes, pour les ombres à paupières. Les teintes d'ombres à paupières Happy Hour et Brown Sugar permettent de créer des looks variés allant du naturel au plus raffiné, tandis que le mascara revitalise vos cils et leur apporte du volume. Certifié EWG VERIFIED® et végane, cet ensemble est parfait pour votre routine de maquillage ou pour offrir en cadeau.