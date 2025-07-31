Encan pour les 40 ans de l'ACSM Filiale de Montréal

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur de 9000 $
Deux (2) billets aller-retour en classe économique pour un voyage vers la destination de votre choix parmi celles de son réseau mondial!
Voyage à réaliser avant le 30 novembre 2026.
Certaines conditions* et restrictions de voyage s'appliquent
*disponibles sur demande
Enchère de départ
Valeur de 442 $
Une paire de billets pour le match Canadiens vs Flyers de Philadelphie, mardi 16 décembre 2025 à 19h au Centre Bell.
Gracieuseté de : Groupe Michaudville inc
Enchère de départ
Valeur de 900 $
Une paire de billets pour le match Canadiens vs Calgary Flames, mercredi 7 janvier 2026 à 19h30 au Centre Bell.
Gracieuseté du cabinet Degranpré Jolicoeur : https://www.djclegal.com/
Enchère de départ
Valeur de 389,99 $
Ce forfait inclut 10 vols à partager jusqu’à 5 personnes, valide en tout temps.
Enchère de départ
Valeur de 295 $
Une séance photos de 30 minutes réalisée par Picaboo Photographie avec la remise de la totalité des poses retravaillées en haute résolution.
Frais de déplacement possibles tout dépend de la distance de Candiac (sera confirmé lors de la réservation).
https://www.picaboophotographie.ca/forfaits
Enchère de départ
Valeur de 260 $
Lunette Racetrap 3.0, Solaire 100% - Soft Tact Black / Hiper Red Multilayer Mirror chez André Cycle et Sport
La RACETRAP est idéale dans de nombreuses disciplines sportives !
La dernière évolution de la monture Racetrap – offrant un champ de vision encore plus large et un ajustement amélioré, plus serré. La Racetrap 3.0 est conçue pour offrir le meilleur maintient, un champ de vision optimal et des performances sans compromis.
CARACTÉRISTIQUES :
• Verre à forme sphérique décentré, optiquement correct
• Indice de courbure « Base 6 »
• Écran interchangeable
• Disponible également avec écrans HiPER® et photochromique
• Fourni avec un étui rigide, un sac de nettoyage microfibre, un écran de remplacement transparent et un support nasal alternatif.
• Couleur monture : Noir "touché doux"
• Couleur écran : Hiper miroir rouge multicouches
Enchère de départ
Valeur de 245 $
Casque de vélo Giro Cinder MIPS, jaune fluo, pour adulte taille S, chez André Cycle et Sport
Le Cinder MIPS est un casque léger et ventilé. Le système MIPS augmente la protection en protégeant le cou des blessures d'un impact angulaire, avec une couche interne amovible indépendante. Le système d'ajustement Roc Loc® 5 est une roulette qui permet un ajustement horizontal et vertical pour un placement et un confort optimal.
Enchère de départ
Valeur de 248 $
Un abonnement de 3 mois pour 1 cours par semaine à un cours de groupe à EkiMouvement.
Enchère de départ
Valeur de 225 $
Profitez d’un lot parfait pour les personnes passionées de sport et d’esprit d’équipe !
Ce lot comprend :
Un ensemble parfait pour soi ou à offrir en cadeau !
Enchère de départ
Valeur de 232 $
Le "rituel beauté visage" de Maison Jacynthe est une routine minimaliste pour une peau éclatante.
Matin et soir, accordez à votre peau tout ce dont elle a besoin avec un rituel simple et efficace.
Des soins hydratants et anti-âge qui réduisent l'apparence des rides, unifient le teint et conviennent à tous les types de peau, des plus grasses aux plus sensibles.
https://maisonjacynthe.ca/products/rituel-beaute-visage-3?variant=45136993550526
Enchère de départ
Valeur de 185 $
Un shampooing - fleuri, 100% naturel, à base de à base de plantes.
Boosteur, revitalisant, dynamisant
Huiles essentielles, certifiées pures.
Un revitalisant démêlant - Fleur, 100 % naturel, pur & actif.
Avertissement : interdit d'usage chez les personnes allergiques aux noix.
https://maisonjacynthe.ca/products/shampooing-fleuri-240-ml
https://maisonjacynthe.ca/products/revitalisant-demelant-fleur
Enchère de départ
Valeur de 190 $
Forfait pour deux personnes pour le circuit d'eau au Spa Bota Bota.
Enchère de départ
Valeur de 166 $
Offrez-vous une pause en semaine avec ces 2 accès au Parcours thermal du SCANDINAVE SPA VIEUX-MONTRÉAL
(71 Rue de la Commune O, Montréal)
L’accès est valide du lundi au jeudi uniquement.
Expiration : 14 octobre 2026
Enchère de départ
Valeur de 165 $
Ce lot comprend 8 albums illustrés soigneusement choisis :
Le tout accompagné d’un sac illustré des Éditions Les 400 coups pour transporter ses livres préférés partout.
Enchère de départ
Valeur de 160 $
Ensemble de 4 couteaux à steak Tramontina. Présentés dans un coffret en bois, ils apportent à la fois élégance et efficacité à votre table!
Enchère de départ
Valeur de 150 $
Une paire de billets pour le spectacle de votre choix lors de sa saison régulière 2025-2026.
Se termine en août 2026.
Enchère de départ
Valeur de 130 $
Une sélection de produits surgelés premium Cool&Simple pour un repas des fêtes pour quatre. La sélection comprend : bouchées apéritives, coffret de mini quiches, rôti de dinde farci érable et bacon, écrasé de pommes de terre, haricots verts précuits, choux de Bruxelles, délice gâteau chocolat caramel, 12 macarons de Paris.
Cette sélection est offerte dans la limite des stocks disponibles au moment du ramassage du lot en boutique. En cas de rupture, un produit de valeur équivalente sera offert en remplacement. Les gagnants devront récupérer leurs produits dans l’une de nos quatre boutiques de Montréal.
Enchère de départ
Valeur de 130 $
Enchère de départ
Valeur de 130 $
Le soin dure 1h15 au centre Soha à Montréal. Il est valide jusqu'au 28 février 2026.
Il entre dans la catégorie des massages sur table et le client garde ses vêtements.
Le cranio-sacré biodynamique est une thérapie manuelle globale qui utilise un toucher très doux. Elle fait référence à ce qui se passe entre le crâne et le sacrum, soit la colonne vertébrale et ce qui est à l’intérieur, le système nerveux central. Cette approche s’inspire des aspects les plus subtils de l’ostéopathie et est reconnue comme étant une aide
appréciable pour :
- les problèmes de gestion du stress,
- comme soutien pour les chocs et traumas, physiques ou émotionnels,
- pour les migraines et maux de tête,
- pour les maladies chroniques (fibromyalgie, fatigue chronique),
- comme soutien pour les transitions de vie.
- Pour réduire les tensions musculaires
C’est aussi très bien pour se retrouver et quand on a tout essayé et que plus rien ne fonctionne.
Pour plus de détails:
Enchère de départ
Valeur de 120 $
Coffret de maquillage sans plastique - Happy Berry de chez Attitude
Un trio de produits de maquillage en bâton qui offrent à la peau et aux lèvres un magnifique coup d’éclat. Les teintes de rouge framboise et de rose doré procurent une brillance délicate et un effet bonne mine instantané.
Formules innovantes composées à plus de 94,5 % d’ingrédients d’origine naturelle dont des actifs comme le phytoglycogène hydratant et les extraits d’algues. S’intègre parfaitement à un rituel de maquillage hybride..
Haute performance, certifié EWG VERIFIED™, sans cruauté et sans plastique, ce trio d’essentiels véganes est parfait en toute occasion – en voyage comme à la maison.
ainsi que :
Coffret de maquillage pour les yeux - Oceanly de chez Attitude.
Ce coffret est idéal pour sublimer votre regard et ajouter une touche de fraîcheur à votre maquillage quotidien. Il comprend notre Mascara+Sérum noir et deux ombres à paupières dans des teintes brunes. Leurs formules innovantes sont enrichies avec +98.2 %* d'ingrédients d’origine naturelle comme les microalgues de Tahiti et l’huile de ricin pour le mascara ainsi que le phytoglycogène, connu pour ses propriétés hydratantes, pour les ombres à paupières. Les teintes d'ombres à paupières Happy Hour et Brown Sugar permettent de créer des looks variés allant du naturel au plus raffiné, tandis que le mascara revitalise vos cils et leur apporte du volume. Certifié EWG VERIFIED® et végane, cet ensemble est parfait pour votre routine de maquillage ou pour offrir en cadeau.
Enchère de départ
Valeur de 117 $
Salut, moi c’est Kinzu!
J’ai traversé de nombreux deuils dans ma vie, grands et petits. Mais j’ai choisi de voir mes cicatrices comme des symboles de fierté et de victoire, des marques des combats que j’ai menés et gagnés. Aujourd’hui, je suis plus fort que jamais, et j’ai envie de réconforter tous ceux qui ont l’impression d’avoir perdu une partie d’eux-mêmes, mais qui aspirent à voir cette perte comme une étape de l’incroyable aventure qu’est leur existence.
Kinzu est fabriqué à la main à Montréal par @ponymtl
Enchère de départ
Valeur de 100 $
Offrez une expérience gourmande au cœur du Vieux-Montréal ! Ce certificat est valide pour le Bistro-Brasserie "Les Soeurs Grises" situé au 32 Rue McGill, à Montréal. Parfait pour un repas à plusieurs, une soirée romantique ou une belle découverte culinaire.
Enchère de départ
Valeur de 100 $
Enchère de départ
Valeur de 100 $
Offrez la beauté en cadeaux avec Faces Cosmétiques!
Le cadeau idéal ! La carte-cadeau (4 * 25 $) est utilisable dans les 19 boutiques de Faces Cosmétiques. Sans date d’expiration. Non monnayable, non remboursable. Aucun achat requis. Échangeable contre des produits cosmétiques et des boucles d’oreilles.
Enchère de départ
Valeur de 100 $
Offrez la beauté en cadeaux avec Faces Cosmétiques!
Enchère de départ
Valeur de 96 $
4 billets de cinéma pour la Casa Italia à Montréal (Cinéma Public)
Valide jusqu'au jusqu'au 31 décembre 2026.
Enchère de départ
Valeur de 90 $
Petites tasses faites à la main à Montréal.
Fait avec amour par Nao Studio
Enchère de départ
Valeur de 80 $
Boucles d'oreilles et pendentif faits avec de la vitre recyclée et de l'argent à soudure.
Fait avec amour à Montréal par @mari.pissenlit
Enchère de départ
Valeur de 80 $
Offrez-vous un massage suédois avec Mélodie Germont pendant une durée de 60 minutes.
FQM: 23024
À son domicile Montréal - H2K
Valide jusqu'au 31 octobre 2026
Enchère de départ
Valeur de 61 $
Deux laissez-passer pour deux personnes pour les Cinémas suivants:
Cinéma Beaubien
Cinéma Du Parc
Cinéma Du Musée
Enchère de départ
Valeur de 59 $
Une paire de billets qui donne accès à une exposition au choix. Il n’y a pas de date d’expiration.
Enchère de départ
Valeur de 50 $
Plateau de charcuteries et de fromages de chez le Beau Marché.
Enchère de départ
Valeur de 50 $
Enchère de départ
Valeur de 50 $
Carte-cadeau 8 expériences découvertes chez Idolem (8 cours à utiliser sur 1 mois)
L'« expérience découverte » Idolem est une initiation au yoga chaud.
Chez Idolem tous les cours sont pratiqués dans une salle chauffée pour amplifier les bienfaits du yoga chaud. Que vous soyez à la recherche d’un moment de douceur, d’un défi physique ou d’une pratique régénératrice, vous trouverez un style de hot yoga adapté à vos besoins. Leur mission : vous faire bouger, respirer, évoluer… et vous sentir bien.
Enchère de départ
Valeur de 50 $
