Association canadienne pour la santé mentale Filiale de Montréal

Association canadienne pour la santé mentale Filiale de Montréal

Encan pour les 40 ans de l'ACSM Filiale de Montréal

55 Avenue du Mont-Royal O, Montréal, QC H2T, Canada

Une paire de billets d'avion aller-retour par Air Canada item
Une paire de billets d'avion aller-retour par Air Canada
1 800 $

Enchère de départ

Valeur de 9000 $

Deux (2) billets aller-retour en classe économique pour un voyage vers la destination de votre choix parmi celles de son réseau mondial!

Voyage à réaliser avant le 30 novembre 2026.

Certaines conditions* et restrictions de voyage s'appliquent

*disponibles sur demande

Une paire de billets pour voir les Canadiens - 16 déc.
221 $

Enchère de départ

Valeur de 442 $


Une paire de billets pour le match Canadiens vs Flyers de Philadelphie, mardi 16 décembre 2025 à 19h au Centre Bell.


Gracieuseté de : Groupe Michaudville inc

Une paire de billets pour voir les Canadiens-7 janvier 2026
450 $

Enchère de départ

Valeur de 900 $


Une paire de billets pour le match Canadiens vs Calgary Flames, mercredi 7 janvier 2026 à 19h30 au Centre Bell.


Gracieuseté du cabinet Degranpré Jolicoeur : https://www.djclegal.com/

Forfait Ami·es et famille IFLY Montréal
195 $

Enchère de départ

Valeur de 389,99 $


Ce forfait inclut 10 vols à partager jusqu’à 5 personnes, valide en tout temps.


Certificat cadeau pour une séance photo de 30 min
147,50 $

Enchère de départ

Valeur de 295 $


Une séance photos de 30 minutes réalisée par Picaboo Photographie avec la remise de la totalité des poses retravaillées en haute résolution.


Frais de déplacement possibles tout dépend de la distance de Candiac (sera confirmé lors de la réservation).


https://www.picaboophotographie.ca/forfaits



Lunettes solaires Racetrap 3.0
130 $

Enchère de départ

Valeur de 260 $


Lunette Racetrap 3.0, Solaire 100% - Soft Tact Black / Hiper Red Multilayer Mirror chez André Cycle et Sport


La RACETRAP est idéale dans de nombreuses disciplines sportives !


La dernière évolution de la monture Racetrap – offrant un champ de vision encore plus large et un ajustement amélioré, plus serré. La Racetrap 3.0 est conçue pour offrir le meilleur maintient, un champ de vision optimal et des performances sans compromis.

CARACTÉRISTIQUES :

• Verre à forme sphérique décentré, optiquement correct
• Indice de courbure « Base 6 »
• Écran interchangeable
• Disponible également avec écrans HiPER® et photochromique
• Fourni avec un étui rigide, un sac de nettoyage microfibre, un écran de remplacement transparent et un support nasal alternatif.

• Couleur monture : Noir "touché doux"
• Couleur écran : Hiper miroir rouge multicouches


Casque de vélo Giro, Cinder MIPS, Adulte taille S
125 $

Enchère de départ

Valeur de 245 $


Casque de vélo Giro Cinder MIPS, jaune fluo, pour adulte taille S, chez André Cycle et Sport


Le Cinder MIPS est un casque léger et ventilé. Le système MIPS augmente la protection en protégeant le cou des blessures d'un impact angulaire, avec une couche interne amovible indépendante. Le système d'ajustement Roc Loc® 5 est une roulette qui permet un ajustement horizontal et vertical pour un placement et un confort optimal.


  • Construction légère et ventilée
  • Système de protection MIPS
  • Roc Loc® 5 fit system


Abonnement de 3 mois pour 1 cours de groupe
124,20 $

Enchère de départ

Valeur de 248 $

Un abonnement de 3 mois pour 1 cours par semaine à un cours de groupe à EkiMouvement.

Lot de plusieurs Items TAZ + 5 entrées valides en tout temps
112,50 $

Enchère de départ

Valeur de 225 $


Profitez d’un lot parfait pour les personnes passionées de sport et d’esprit d’équipe !
Ce lot comprend :

  • 5 entrées de courtoisie — valides en tout temps
  • 2 cotons ouatés JR (tailles S et XL) — confortables et stylés
  • 1 tuque — idéale pour les journées plus fraîches
  • 1 paire de shorts athlétiques JR — légers et pratiques
  • 1 sac d’accompagnement — pratique pour transporter tout ton matériel avec style

Un ensemble parfait pour soi ou à offrir en cadeau !

Rituel beauté visage de Maison Jacynthe
116 $

Enchère de départ

Valeur de 232 $


Le "rituel beauté visage" de Maison Jacynthe est une routine minimaliste pour une peau éclatante.


Matin et soir, accordez à votre peau tout ce dont elle a besoin avec un rituel simple et efficace.


Des soins hydratants et anti-âge qui réduisent l'apparence des rides, unifient le teint et conviennent à tous les types de peau, des plus grasses aux plus sensibles.


https://maisonjacynthe.ca/products/rituel-beaute-visage-3?variant=45136993550526

Lot de soins pour les cheveux de Maison Jacynthe
92,50 $

Enchère de départ

Valeur de 185 $


Un shampooing - fleuri, 100% naturel, à base de à base de plantes.

Boosteur, revitalisant, dynamisant

Huiles essentielles, certifiées pures.


Un revitalisant démêlant - Fleur, 100 % naturel, pur & actif.

Avertissement : interdit d'usage chez les personnes allergiques aux noix.


https://maisonjacynthe.ca/products/shampooing-fleuri-240-ml


https://maisonjacynthe.ca/products/revitalisant-demelant-fleur

Circuits d'eau pour deux personnes
95 $

Enchère de départ

Valeur de 190 $

Forfait pour deux personnes pour le circuit d'eau au Spa Bota Bota.

2 accès Parcours Thermal - Scandinave Spa (lundi au jeudi)
83 $

Enchère de départ

Valeur de 166 $


Offrez-vous une pause en semaine avec ces 2 accès au Parcours thermal du SCANDINAVE SPA VIEUX-MONTRÉAL   

(71 Rue de la Commune O, Montréal)


L’accès est valide du lundi au jeudi uniquement.
Expiration : 14 octobre 2026

Un lot d‘albums illustrés jeunesse - Éditions Les 400 coups
82,50 $

Enchère de départ

Valeur de 165 $


Ce lot comprend 8 albums illustrés soigneusement choisis :

  • La dame aux livres – Kathy Stinson
  • Quelle sacrée chance !
    Sandrine Beau
  • Un cheveu sur la soupe – Alix Nogués
  • Cumulus – Guillaume Perreault
  • Petits déjeuners autour du monde – Vanessa Lewis
  • Mon père est une patate
    Cee Cee Mia
  • Le petit chaperon rouge – Olivier Dupin
  • Impossible - Catarina Sobral

Le tout accompagné d’un sac illustré des Éditions Les 400 coups pour transporter ses livres préférés partout.

Coffret cadeau en bois – 4 couteaux à steak Tramontina
80 $

Enchère de départ

Valeur de 160 $


Ensemble de 4 couteaux à steak Tramontina. Présentés dans un coffret en bois, ils apportent à la fois élégance et efficacité à votre table!

Une paire de billets pour la TOHU
75 $

Enchère de départ

Valeur de 150 $

Une paire de billets pour le spectacle de votre choix lors de sa saison régulière 2025-2026.

Se termine en août 2026.

Festin des fêtes Cool&Simple pour quatre personnes
65 $

Enchère de départ

Valeur de 130 $


Une sélection de produits surgelés premium Cool&Simple pour un repas des fêtes pour quatre. La sélection comprend : bouchées apéritives, coffret de mini quiches, rôti de dinde farci érable et bacon, écrasé de pommes de terre, haricots verts précuits, choux de Bruxelles, délice gâteau chocolat caramel, 12 macarons de Paris.


Cette sélection est offerte dans la limite des stocks disponibles au moment du ramassage du lot en boutique. En cas de rupture, un produit de valeur équivalente sera offert en remplacement. Les gagnants devront récupérer leurs produits dans l’une de nos quatre boutiques de Montréal.

Festin des fêtes Cool&Simple pour quatre personnes
65 $

Enchère de départ

Valeur de 130 $


Une sélection de produits surgelés premium Cool&Simple pour un repas des fêtes pour quatre. La sélection comprend : bouchées apéritives, coffret de mini quiches, rôti de dinde farci érable et bacon, écrasé de pommes de terre, haricots verts précuits, choux de Bruxelles, délice gâteau chocolat caramel, 12 macarons de Paris.


Cette sélection est offerte dans la limite des stocks disponibles au moment du ramassage du lot en boutique. En cas de rupture, un produit de valeur équivalente sera offert en remplacement. Les gagnants devront récupérer leurs produits dans l’une de nos quatre boutiques de Montréal.

Bon pour un soin cranio-sacré biodynamique
70 $

Enchère de départ

Valeur de 130 $


Le soin dure 1h15 au centre Soha à Montréal. Il est valide jusqu'au 28 février 2026.


Il entre dans la catégorie des massages sur table et le client garde ses vêtements.


Le cranio-sacré biodynamique est une thérapie manuelle globale qui utilise un toucher très doux. Elle fait référence à ce qui se passe entre le crâne et le sacrum, soit la colonne vertébrale et ce qui est à l’intérieur, le système nerveux central. Cette approche s’inspire des aspects les plus subtils de l’ostéopathie et est reconnue comme étant une aide

appréciable pour :

- les problèmes de gestion du stress,

- comme soutien pour les chocs et traumas, physiques ou émotionnels,

- pour les migraines et maux de tête,

- pour les maladies chroniques (fibromyalgie, fatigue chronique),

- comme soutien pour les transitions de vie.

- Pour réduire les tensions musculaires


C’est aussi très bien pour se retrouver et quand on a tout essayé et que plus rien ne fonctionne.


Pour plus de détails:

https://www.alicemayeux.com/

Kit maquillage - Happy Berry et Oceanly de chez Attitude
60 $

Enchère de départ

Valeur de 120 $


Coffret de maquillage sans plastique - Happy Berry de chez Attitude


Un trio de produits de maquillage en bâton qui offrent à la peau et aux lèvres un magnifique coup d’éclat. Les teintes de rouge framboise et de rose doré procurent une brillance délicate et un effet bonne mine instantané.

Formules innovantes composées à plus de 94,5 % d’ingrédients d’origine naturelle dont des actifs comme le phytoglycogène hydratant et les extraits d’algues. S’intègre parfaitement à un rituel de maquillage hybride..

Haute performance, certifié EWG VERIFIED™, sans cruauté et sans plastiquece trio d’essentiels véganes est parfait en toute occasion – en voyage comme à la maison.


ainsi que :


Coffret de maquillage pour les yeux - Oceanly de chez Attitude.

Ce coffret est idéal pour sublimer votre regard et ajouter une touche de fraîcheur à votre maquillage quotidien. Il comprend notre Mascara+Sérum noir et deux ombres à paupières dans des teintes brunes. Leurs formules innovantes sont enrichies avec +98.2 %* d'ingrédients d’origine naturelle comme les microalgues de Tahiti et l’huile de ricin pour le mascara ainsi que le phytoglycogène, connu pour ses propriétés hydratantes, pour les ombres à paupières. Les teintes d'ombres à paupières Happy Hour et Brown Sugar permettent de créer des looks variés allant du naturel au plus raffiné, tandis que le mascara revitalise vos cils et leur apporte du volume. Certifié EWG VERIFIED® et végane, cet ensemble est parfait pour votre routine de maquillage ou pour offrir en cadeau.

Kinzu - une peluche unique
58 $

Enchère de départ

Valeur de 117 $


Salut, moi c’est Kinzu!

J’ai traversé de nombreux deuils dans ma vie, grands et petits. Mais j’ai choisi de voir mes cicatrices comme des symboles de fierté et de victoire, des marques des combats que j’ai menés et gagnés. Aujourd’hui, je suis plus fort que jamais, et j’ai envie de réconforter tous ceux qui ont l’impression d’avoir perdu une partie d’eux-mêmes, mais qui aspirent à voir cette perte comme une étape de l’incroyable aventure qu’est leur existence.


Kinzu est fabriqué à la main à Montréal par @ponymtl

Un certificat de 100 $ - Bistro-Brasserie Les Soeurs Grises
50 $

Enchère de départ

Valeur de 100 $


Offrez une expérience gourmande au cœur du Vieux-Montréal ! Ce certificat est valide pour le Bistro-Brasserie "Les Soeurs Grises" situé au 32 Rue McGill, à Montréal. Parfait pour un repas à plusieurs, une soirée romantique ou une belle découverte culinaire.

Un certificat de 100 $ - Bistro-Brasserie Les Soeurs Grises
50 $

Enchère de départ

Valeur de 100 $


Offrez une expérience gourmande au cœur du Vieux-Montréal ! Ce certificat est valide pour le Bistro-Brasserie "Les Soeurs Grises" situé au 32 Rue McGill, à Montréal. Parfait pour un repas à plusieurs, une soirée romantique ou une belle découverte culinaire.

Un certificat de 100 $ - Faces Cosmétiques
50 $

Enchère de départ

Valeur de 100 $


Offrez la beauté en cadeaux avec Faces Cosmétiques!


Le cadeau idéal ! La carte-cadeau (4 * 25 $) est utilisable dans les 19 boutiques de Faces Cosmétiques. Sans date d’expiration. Non monnayable, non remboursable. Aucun achat requis. Échangeable contre des produits cosmétiques et des boucles d’oreilles.

Un certificat de 100 $ - Faces Cosmétiques
50 $

Enchère de départ

Valeur de 100 $


Offrez la beauté en cadeaux avec Faces Cosmétiques!


Le cadeau idéal ! La carte-cadeau (4 * 25 $) est utilisable dans les 19 boutiques de Faces Cosmétiques. Sans date d’expiration. Non monnayable, non remboursable. Aucun achat requis. Échangeable contre des produits cosmétiques et des boucles d’oreilles.

2 laissez-passer double pour la Casa Italia Cinéma Public
48 $

Enchère de départ

Valeur de 96 $

4 billets de cinéma pour la Casa Italia à Montréal (Cinéma Public)

Valide jusqu'au jusqu'au 31 décembre 2026.

Duo de petites tasses
35 $

Enchère de départ

Valeur de 90 $


Petites tasses faites à la main à Montréal.
Fait avec amour par Nao Studio

https://www.instagram.com/naostudioo/

Ensemble collier et boucles d'oreilles
40 $

Enchère de départ

Valeur de 80 $

Boucles d'oreilles et pendentif faits avec de la vitre recyclée et de l'argent à soudure.
Fait avec amour à Montréal par @mari.pissenlit

Massage suédois - 60 min
40 $

Enchère de départ

Valeur de 80 $


Offrez-vous un massage suédois avec Mélodie Germont pendant une durée de 60 minutes.

FQM: 23024

À son domicile Montréal - H2K
Valide jusqu'au 31 octobre 2026

2 laissez-passer double Cinémas Beaubien du Parc du Musée
30,50 $

Enchère de départ

Valeur de 61 $


Deux laissez-passer pour deux personnes pour les Cinémas suivants:
Cinéma Beaubien
Cinéma Du Parc

Cinéma Du Musée

Une paire de billets pour Oasis immersion
29,50 $

Enchère de départ

Valeur de 59 $

Une paire de billets qui donne accès à une exposition au choix. Il n’y a pas de date d’expiration.  

Un plateau de charcuteries et de fromages
25 $

Enchère de départ

Valeur de 50 $


Plateau de charcuteries et de fromages de chez le Beau Marché.

Un plateau de charcuteries et de fromages
25 $

Enchère de départ

Valeur de 50 $


Plateau de charcuteries et de fromages de chez le Beau Marché.

“Expérience Découverte” chez Idolem
25 $

Enchère de départ

Valeur de 50 $


Carte-cadeau 8 expériences découvertes chez Idolem (8 cours à utiliser sur 1 mois)


L'« expérience découverte » Idolem est une initiation au yoga chaud.


Chez Idolem tous les cours sont pratiqués dans une salle chauffée pour amplifier les bienfaits du yoga chaud. Que vous soyez à la recherche d’un moment de douceur, d’un défi physique ou d’une pratique régénératrice, vous trouverez un style de hot yoga adapté à vos besoins. Leur mission : vous faire bouger, respirer, évoluer… et vous sentir bien.

“Expérience Découverte” chez Idolem
25 $

Enchère de départ

Valeur de 50 $


Carte-cadeau 8 expériences découvertes chez Idolem (8 cours à utiliser sur 1 mois)


L'« expérience découverte » Idolem est une initiation au yoga chaud.


Chez Idolem tous les cours sont pratiqués dans une salle chauffée pour amplifier les bienfaits du yoga chaud. Que vous soyez à la recherche d’un moment de douceur, d’un défi physique ou d’une pratique régénératrice, vous trouverez un style de hot yoga adapté à vos besoins. Leur mission : vous faire bouger, respirer, évoluer… et vous sentir bien.



