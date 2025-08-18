Bouffe en coeur

Offert par

Bouffe en coeur

Menu septembre 2025

2025-08-26 - C - Spaghetti
5,75 $

Spaghetti

Salade césar

2025-08-26 - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
5,75 $
2025-08-26 - GC - Sandwich Grilled Cheese
5,75 $
2025-08-26 - SJ - Sandwich au Jambon
5,75 $
2025-08-26 - SB - Sandwich au Baloney
5,75 $
2025-08-26 - SP - Sandwich au Poulet
5,75 $
2025-08-27 - C - Pâté chinois
5,75 $

Pâté chinois, Salade verte

2025-08-27 - GC- Sandwich Grilled Cheese
5,75 $
2025-08-27 - JTFC - Jambon, fromage sur croissant
5,75 $
2025-08-27 - SB - Sandwich au Baloney
5,75 $
2025-08-27 - SJ - Sandwich au Jambon
5,75 $
2025-08-27 - SP - Sandwich au Poulet
5,75 $
2025-08-28 - C - Petit pain farcies au boeuf haché
5,75 $

Petit pain farcies au boeuf haché,

Patates à déjeuner

2025-08-28 - GC - Sandwich grilled cheese
5,75 $
2025-08-28 - JTFC -Jambon, fromage sur croissant
5,75 $
2025-08-28 - SB - Sandwich au Baloney
5,75 $
2025-08-28 - SJ - Sandwich au Jambon
5,75 $
2025-08-28 - SP - Sandwich au Poulet
5,75 $
2025-08-29 - C - Burger au poulet
5,75 $

Burger au poulet, patates grecques

2025-08-29 - GC - Sandwich grilled cheese
5,75 $
2025-08-29 - JTFC - Jambon, fromage sur croissant
5,75 $
2025-08-29 - SB - Sandwich au Baloney
5,75 $
2025-08-29 - SJ - Sandwich au jambon
5,75 $
2025-08-29 - SP - Sandwich au Poulet
5,75 $
2025-09-02 - C - Ragoût de boulette
5,75 $

Ragoût de boulette

Pomme de terre ou riz

Brocoli

2025-09-02 - GC - Sandwich grilled cheese
5,75 $
2025-09-02 - JTFC - Sandwich Jambon, fromage sur croissant
5,75 $
2025-09-02 - SB - Sandwich au baloney
5,75 $
2025-09-02 - SJ - Sandwich au jambon
5,75 $
2025-09-02 - SP - Sandwich au poulet
5,75 $
2025-09-03 - C - Lasagne
5,75 $

Lasagne,

Salade césar

2025-09-03 - GC - Sandwich grilled cheese
5,75 $
2025-09-03 - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
5,75 $
2025-09-03 - SB - Sandwich au baloney
5,75 $
2025-09-03 - SJ - Sandwich au jambon
5,75 $
2025-09-03 - SP - Sandwich au Poulet
5,75 $
2025-09-04 - C - Bâtonnets de poisson
5,75 $

Bâtonnets de poisson,

Pomme de terre ou riz,

Maïs.

2025-09-04 - GC - Sandwich grilled cheese
5,75 $
2025-09-04- JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
5,75 $
2025-09-04 - SB - Sandwich au baloney
5,75 $
2025-09-04 - SJ - Sandwich au jambon
5,75 $
2025-09-04 - SP - Sandwich au poulet
5,75 $
2025-09-05 - C - Pizza
5,75 $

Pizza,

Patates grecques

2025-09-05 - GC - Sandwich grilled cheese
5,75 $
2025-09-05 - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
5,75 $
2025-09-05 - SB - Sandwich au baloney
5,75 $
2025-09-05 - SJ - Sandwich au jambon
5,75 $
2025-09-05 - SP - Sandwich au poulet
5,75 $
2025-09-08 - C - Hot chicken
5,75 $

Hot Chicken,

Pomme de terre ou riz,

Pois

2025-09-08 - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
5,75 $
13 juin - SJ - Sandwich au jambon
5,75 $
13 juin - SB - Sandwich au baloney
5,75 $
16 juin - C - Macaroni à la viande
5,75 $

Macaroni à la viande, salade césar

16 juin - JFTC - Jambon tranché, fromage sur croissant
5,75 $
16 juin - GC - Sandwich grilled cheese
5,75 $
16 juin - SJ - Sandwich au jambon
5,75 $
16 juin - SB - Sandwich au baloney
5,75 $
16 juin - SP - Sandwich au poulet
5,75 $
17 juin - C - Ragoût de boulette
5,75 $

Ragoût de boulette, pomme de terre ou riz,
brocoli

17 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
5,75 $
17 juin - GC - Sandwich grilled cheese
5,75 $
17 juin - SJ - Sandwich au jambon
5,75 $
17 juin - SB - Sandwich au baloney
5,75 $
17 juin - SP - Sandwich au poulet
5,75 $
18 juin - C - Croquette de poulet
5,75 $

Croquette de poulet, pomme de terre ou riz, carottes

18 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
5,75 $
18 juin - GC - Sandwich grilled cheese
5,75 $
18 juin - SJ - Sandwich au jambon
5,75 $
18 juin - SB - Sandwich au baloney
5,75 $
18 juin - SP - Sandwich au poulet
5,75 $
19 juin - C - Spaghetti
5,75 $

Spaghetti, salade césar

19 juin - JTFC - Jambon tranché, fromage sur croissant
5,75 $
19 juin - GC - Sandwich grilled cheese
5,75 $
19 juin - SJ - Sandwich au jambon
5,75 $
19 juin - SB - Sandwich au baloney
5,75 $
19 juin - SP - Sandwich au poulet
5,75 $
20 juin - C - Hot dog
Gratuit

**Repas gratuit pour tous**
Hot dog, chips

Carte Collation
15 $

20 collations de 0.75$

