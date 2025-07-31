Série #1 - Visuels + Interactivité

Organisé par
Prix : 250 $ (+ taxes)
Bénéficiez d'un tarif préférentiel en vous inscrivant à la série complète de trois jours de formation.
14 octobre (Mardi) | 10h-17h - Intro à l'IA auto-hébergée
15 octobre (Mercredi) | 10h-17h - Créer des images + vidéos
16 octobre (Jeudi) | 10h-17h - Interactivité visuelle
Date : Mardi, 14 octobre 2025
Heure : 10h à 17h
Prix : 100 $ + taxes
Formateur : Emmanuel Durand
Cette formation vous guide pas à pas dans l'installation et la configuration de votre propre environnement d'intelligence artificielle (IA) sur votre ordinateur personnel. Aucune compétence en programmation n'est requise.
Cette première formation est fortement recommandée avant de suivre les autres de la série, sauf si vous maîtrisez déjà l'utilisation de la ligne de commande.
Date : Mercredi, 15 octobre 2025
Heure : 10h à 17h
Prix : 100 $ + taxes
Formateur : Michał Seta
Découvrez les principaux outils et méthodes de génération d'images et de vidéos avec ComfyUI et l'adaptation par modèles auxiliaires (LoRAs) en utilisant des descriptions textuelles et des images de référence.
Exigences de la formation :
Ordinateur portable Windows/Linux avec GPU NVIDIA (de préférence) ; les utilisateurs Windows/macOS doivent installer ComfyUI (https://www.comfy.org/). Cette formation nécessite une connaissance de la ligne de commande ou avoir suivi préalablement "Intro à l'IA auto-hébergée".
Date : Jeudi, 16 octobre 2025
Heure : 10h à 17h
Prix : 100 $ + taxes
Formateur : Emmanuel Durand
Apprenez à utiliser YOLO pour détecter automatiquement des personnes et des objets dans des images ou des vidéos en direct. Créez ensuite des systèmes qui réagissent instantanément à ces détections pour rendre vos créations interactives.
Cette formation nécessite une connaissance de l'utilisation de la ligne de commande ou d'avoir préalablement suivi la formation "Intro à l'IA auto-hébergée".
