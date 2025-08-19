Série #2 - Son + Parole

Prix : 250 $ (+ taxes)

Bénéficiez d'un tarif préférentiel en vous inscrivant à la série complète de trois jours de formation. :

30 septembre (mardi) | 10h00 - 17h00 - Introduction à l'IA auto-hébergée

1er octobre (mercredi) | 10h00 - 17h00 - Génération de son

2 octobre (jeudi) | 10h00 - 17h00 - Traiter la parole



