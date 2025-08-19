Série #2 - Son + Parole

Organisé par
Prix : 250 $ (+ taxes)
Bénéficiez d'un tarif préférentiel en vous inscrivant à la série complète de trois jours de formation. :
30 septembre (mardi) | 10h00 - 17h00 - Introduction à l'IA auto-hébergée
1er octobre (mercredi) | 10h00 - 17h00 - Génération de son
2 octobre (jeudi) | 10h00 - 17h00 - Traiter la parole
Date : Mardi, 30 septembre 2025
Heure : 10h à 17h
Prix : 100 $ + taxes
Formateur : Nicolas Bouillot
Cette formation vous guide pas à pas dans l'installation et la configuration de votre propre environnement d'intelligence artificielle (IA) sur votre ordinateur personnel.
Aucune compétence en programmation n'est requise. Cette première formation est fortement recommandée avant de suivre les autres de la série, sauf si vous maîtrisez déjà l'utilisation de la ligne de commande.
*Si vous avez déjà suivi cette formation lors de la première série, il n'est pas nécessaire de la reprendre.
Date : Mercredi, 1er octobre 2025
Heure : 10h à 17h
Prix : 100 $ + taxes
Formateur : Nicolas Bouillot
Explorez la génération et la transformation sonore à l'aide d'outils d'intelligence artificielle (IA) libres (open source) tels qu'Audio Diffusion, RAVE et Flucoma. Cette formation pratique vous présente les principales techniques d'apprentissage automatique pour la manipulation du son.
Exigences de la formation : il faut être initié à la ligne de commande ou avoir suivi l’atelier "Intro à l'IA auto-hébergée". Il est également préférable d’avoir des bases dans l’un des outils suivants : MAX/MSP, PureData ou SuperCollider.
Date : Jeudi, 2 octobre 2025
Heure : 10h à 17h
Prix : 100 $ + taxes
Formateur : Michał Seta
Traitez la parole à partir de vos propres textes et enregistrements vocaux, grâce aux logiciels d'intelligence artificielle (IA) libres (open source) Zonos, Whisper et ComfyUI-LatentSync. Cette formation pratique vous présente les techniques de conversion texte-vers-parole, parole-vers-texte et de génération de vidéos portrait parlantes, en vous montrant comment accélérer le processus sur un serveur loué tout en conservant un flux de travail entièrement auto-hébergé.
Cette formation nécessite une connaissance de l'utilisation de la ligne de commande ou d'avoir préalablement suivi la formation "Intro à l'IA auto-hébergée".
