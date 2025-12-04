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À propos de cet événement

Hiver 2026 - Sérigraphie débutant intensif par Tania Girard Savoie

501 Rue Saint-Vallier E

Québec, QC G1K 6E6, Canada

Membre - Sérigraphie débutant intensif
368 $

4 restants

Les prix sont taxes incluses.


En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 12 janvier 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 18 janvier 2026.

Aucun remboursement ne sera fait après le 19 janvier 2026.

La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.

Non membre - Sérigraphie débutant intensif
425 $

4 restants

Les prix sont taxes incluses.


En cas d'annulation de la part du participant :

100% du montant sera remboursé jusqu’au 12 janvier 2026.

50% du montant sera remboursé jusqu'au 18 janvier 2026.

Aucun remboursement ne sera fait après le 19 janvier 2026.

La contribution que vous avez choisi de donner à la plateforme Zeffy ne pourra être remboursée par Engramme.

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