Service de cuisson - Ternoir Céramique

CUISSON BISCUIT (tablette)
32 $

(1) tablette
22” diamètre
pièces de 7” pouces de hauteur et moins

(2) tablettes
pièces entre 7” et 14”

Pour les pièces de plus de 14”, vous référer au tarif four complet.

CUISSON BISCUIT (four complet)
90 $

(3) tablettes OU pièces de plus de 14” de haut.

CUISSON GLAÇURE (tablette)
40 $

(1) tablette
22” diamètre
pièces de 7” pouces de hauteur et moins

(2) tablettes
pièces entre 7” et 14”

Pour les pièces de plus de 14”, vous référer au tarif four complet.

CUISSON GLAÇURE (four complet)
112 $

(3) tablettes OU pièces de plus de 14” de haut.

