École hôtelière et d'administration de Laval (Pâtisserie)

Organisé par

École hôtelière et d'administration de Laval (Pâtisserie)

À propos de cet événement

Service de desserts 2026

2100 Rue Cunard

Laval, QC H7S 2G5, Canada

Billet pour 1 personne
15 $
Chaque billet vous donne droit à 1 pré-dessert, 1 dessert et tisanes, thé ou café. **Notez que la contribution à la plateforme Zeffy n'est pas obligatoire. Il suffit de sélectionner "autre" et mettre 0$.**
Invitations spéciales
Gratuit
Invitations spéciales pour les membres du personnel scolaire!

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