L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises

Organisé par

L'Association du Marais-de-la-Rivière-aux-Cerises

À propos de cet événement

Service de garde - Classes vertes 2026

69 Ch. Roy

Magog, QC J1X 0N4, Canada

Service de garde - Ornitho-ludique
55 $

22 au 26 juin (24 juin congé)
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Service de garde - Herpéto-fun!
55 $

29 juin au 3 juillet
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Service de garde - Gloire aux nageoires
55 $

6 au 10 juillet
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Service de garde - Aventure
55 $

13 au 17 juillet
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Service de garde - Poilus à l’os
55 $

20 au 24 juillet
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Service de garde - Flor’Art
55 $

27 au 31 juillet
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Service de garde - Entomophile
55 $

3 au 7 août
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Service de garde - Nature en folie
55 $

10 au 14 août
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

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