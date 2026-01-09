Service de garde - Classes vertes 2026

Organisé par
À propos de cet événement
22 au 26 juin (24 juin congé)
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
29 juin au 3 juillet
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
6 au 10 juillet
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
13 au 17 juillet
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
20 au 24 juillet
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
27 au 31 juillet
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
3 au 7 août
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
10 au 14 août
De 7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30
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