Services de TOILETTAGE VIP ++♡

9 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
9 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
MOYEN chien forfait VIP annuel (valeur de $1500)
1 000 $
9 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
9 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
GRAND CHIEN Forfait VIP annuel (valeur de $2000!)
1 500 $
9 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
9 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
PETIT CHIEN forfait de 4 rendez-vous
350 $
4 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
4 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
MOYEN CHIEN forfait 4 rendez-vous
500 $
4 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
4 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
GRAND CHIEN forfait 4 rendez-vous
750 $
4 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
4 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...)
+SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
Toilettage deluxe complet comprend
Pre-lavage
Lavage
Revitalisant
Oreilles
Griffes coupe + lime
Tonte et finition aux ciseaux
Ajouter un don pour Fondation Langlois-Mauron
$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!