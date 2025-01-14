Fondation Langlois-Mauron

Fondation Langlois-Mauron

Services de TOILETTAGE VIP ++♡

PETIT Chien Forfait VIP annuel (valeur de $1000!) item
PETIT Chien Forfait VIP annuel (valeur de $1000!)
675 $
9 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...) +SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX! Toilettage deluxe complet comprend Pre-lavage Lavage Revitalisant Oreilles Griffes coupe + lime Tonte et finition aux ciseaux
MOYEN chien forfait VIP annuel (valeur de $1500) item
MOYEN chien forfait VIP annuel (valeur de $1500)
1 000 $
9 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...) +SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
GRAND CHIEN Forfait VIP annuel (valeur de $2000!) item
GRAND CHIEN Forfait VIP annuel (valeur de $2000!)
1 500 $
9 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...) +SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
PETIT CHIEN forfait de 4 rendez-vous item
PETIT CHIEN forfait de 4 rendez-vous
350 $
4 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...) +SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
MOYEN CHIEN forfait 4 rendez-vous item
MOYEN CHIEN forfait 4 rendez-vous
500 $
4 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...) +SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
GRAND CHIEN forfait 4 rendez-vous item
GRAND CHIEN forfait 4 rendez-vous
750 $
4 rendez-vous de soins à utiliser durant toute l'année (sans date d'expiration...) +SÉANCE PHOTO ET PLUSIEURS CADEAUX!
