Session École - 2026 - Hiver - Adulte

Adulte Introduction à l'Impro - Pour les curieux qui veulent essayer ou repartir à la base.
SAMEDI - 10H00
Durée : 1h45 par cours
du samedi 17 janvier 2026
au samedi 11 avril 2026
(12 cours + 1 spectacle)
Centre des Arts et de la Culture, Chicoutimi
Aucune prérequis
Taxes incluses
*NOMBRE MINIMAL D'INSCRIPTION DE 5 REQUIS.
MARDI - 19H00
Durée : 1h45 par cours
du mardi 20 janvier 2026
au mardi 7 avril 2026
(11 cours + 1 spectacle)
début mardi 20 janvier 2026
Chantier du Père-Alex, Chicoutimi-Nord
Aucune prérequis
Taxes incluses
Adulte - Niveau 2
Cours de perfectionnement pour les improvisateurs ayant suivi l'introduction ou ayant une expérience équivalente.
Lundi 19h00
Durée : 1h45 par cours
Début : lundi 19 janvier 2026
Chantier du Père-Alex, Chicoutimi-Nord
taxes incluses
*Les enseignant.e.s de l’Imprévu déterminent le niveau le plus adapté à chaque élève, pouvant impliquer un surclassement ou un reclassement selon son expérience et sa compréhension du jeu.
