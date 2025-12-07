Théâtre de l'Imprévu Improvisation

Session École - 2026 - Hiver - Adulte

ADULTE - Introduction à l'Impro - SAMEDI item
ADULTE - Introduction à l'Impro - SAMEDI
313,88 $

Adulte Introduction à l'Impro - Pour les curieux qui veulent essayer ou repartir à la base.

SAMEDI - 10H00
Durée : 1h45 par cours
du samedi 17 janvier 2026
au samedi 11 avril 2026
(12 cours + 1 spectacle)

Centre des Arts et de la Culture, Chicoutimi

Aucune prérequis
Taxes incluses

ADULTE - Introduction à l'Impro - MARDI item
ADULTE - Introduction à l'Impro - MARDI
313,88 $

Adulte Introduction à l'Impro - Pour les curieux qui veulent essayer ou repartir à la base.
*NOMBRE MINIMAL D'INSCRIPTION DE 5 REQUIS.
MARDI - 19H00
Durée : 1h45 par cours
du mardi 20 janvier 2026
au mardi 7 avril 2026
(11 cours + 1 spectacle)
début mardi 20 janvier 2026

Chantier du Père-Alex, Chicoutimi-Nord

Aucune prérequis
Taxes incluses

ADULTE - Perfectionnement item
ADULTE - Perfectionnement
313,88 $

Adulte - Niveau 2
Cours de perfectionnement pour les improvisateurs ayant suivi l'introduction ou ayant une expérience équivalente.


Lundi 19h00
Durée : 1h45 par cours
Début : lundi 19 janvier 2026

Chantier du Père-Alex, Chicoutimi-Nord


taxes incluses

*Les enseignant.e.s de l’Imprévu déterminent le niveau le plus adapté à chaque élève, pouvant impliquer un surclassement ou un reclassement selon son expérience et sa compréhension du jeu.

