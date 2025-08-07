Session École de l'Imprévu - AUTOMNE 2025

Les samedis 10:00.
Centre des arts de Chicoutimi
Durée : 1h30
Aucun prérequis.
Taxes incluses
Les samedis 13:00.
*Si l'enfant a 12 ans et qu'il n'a aucune expérience en improvisation, merci de l'inscrire dans le cours ENFANTS - 8-12 ans.
**Les enseignant.e.s de l’Imprévu déterminent le niveau le plus adapté à chaque élève, pouvant impliquer un surclassement ou un reclassement selon son expérience et sa compréhension du jeu.
Adulte Introduction à l'Impro - Pour les curieux qui veulent essayer!
Jeudi 18h00
Durée : 1h45 par cours
début Jeudi 18 septembre
Aucune prérequis
Taxes incluses
Adulte - Niveau 2
Cours de perfectionnement pour les improvisateurs ayant suivi l'introduction ou ayant une expérience équivalente.
Lundi 18h00
Durée : 1h45 par cours
Début : lundi 22 septembre
taxes incluses
Adulte Avancé
Cours de perfectionnement pour les improvisateurs d'expérience. On y voit des techniques avancées et on travaille le jeu de manière plus approfondie.
Lundi 20h00
Durée : 1h45 par cours
Début : lundi 22 septembre
