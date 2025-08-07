Session École de l'Imprévu - AUTOMNE 2025

Adulte - Niveau 2

Cours de perfectionnement pour les improvisateurs ayant suivi l'introduction ou ayant une expérience équivalente.



Lundi 18h00

Durée : 1h45 par cours

Début : lundi 22 septembre

taxes incluses



*Les enseignant.e.s de l’Imprévu déterminent le niveau le plus adapté à chaque élève, pouvant impliquer un surclassement ou un reclassement selon son expérience et sa compréhension du jeu.