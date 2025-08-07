Session École de l'Imprévu - AUTOMNE 2025

ENFANTS - 8-12 ans
ENFANTS - 8-12 ans
CA$269.04

Les samedis 10:00.

Centre des arts de Chicoutimi
Durée : 1h30
Aucun prérequis.

Taxes incluses

ADOS - 12*-15 ans
ADOS - 12*-15 ans
CA$269.04

Les samedis 13:00.

Centre des arts de Chicoutimi
Durée : 1h30
Taxes incluses


*Si l'enfant a 12 ans et qu'il n'a aucune expérience en improvisation, merci de l'inscrire dans le cours ENFANTS - 8-12 ans.

**Les enseignant.e.s de l’Imprévu déterminent le niveau le plus adapté à chaque élève, pouvant impliquer un surclassement ou un reclassement selon son expérience et sa compréhension du jeu.

ADULTE - Introduction à l'Impro
ADULTE - Introduction à l'Impro
CA$313.88

Adulte Introduction à l'Impro - Pour les curieux qui veulent essayer!

Jeudi 18h00
Durée : 1h45 par cours
début Jeudi 18 septembre

Aucune prérequis
Taxes incluses

ADULTE - Niveau 2
ADULTE - Niveau 2
CA$313.88

Adulte - Niveau 2
Cours de perfectionnement pour les improvisateurs ayant suivi l'introduction ou ayant une expérience équivalente.


Lundi 18h00
Durée : 1h45 par cours
Début : lundi 22 septembre

taxes incluses

*Les enseignant.e.s de l’Imprévu déterminent le niveau le plus adapté à chaque élève, pouvant impliquer un surclassement ou un reclassement selon son expérience et sa compréhension du jeu.

ADULTE - Avancé
ADULTE - Avancé
CA$265.59

Adulte Avancé
Cours de perfectionnement pour les improvisateurs d'expérience. On y voit des techniques avancées et on travaille le jeu de manière plus approfondie.

Lundi 20h00
Durée : 1h45 par cours
Début : lundi 22 septembre

*Les enseignant.e.s de l’Imprévu déterminent le niveau le plus adapté à chaque élève, pouvant impliquer un surclassement ou un reclassement selon son expérience et sa compréhension du jeu.

