Théâtre de l'Imprévu Improvisation

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Théâtre de l'Imprévu Improvisation

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Session École - 2026 - Hiver - Jeunesse

ENFANTS - 9-11 ans item
ENFANTS - 9-11 ans
279,39 $

Les samedis 10:00.

Centre des arts de Chicoutimi

Durée : 1h45

Aucun prérequis.

Taxes incluses

ENFANTS - 9-11 ans groupe 2 | Après-midi item
ENFANTS - 9-11 ans groupe 2 | Après-midi
279,39 $

Les samedis 13:00.

Centre des arts de Chicoutimi

Durée : 1h45

Aucun prérequis.

Taxes incluses

ADOS - 12-17 ans item
ADOS - 12-17 ans
279,39 $

Les samedis 13:00.

Centre des arts de Chicoutimi

Durée : 1h45

Taxes incluses


**Les enseignant.e.s de l’Imprévu déterminent le niveau le plus adapté à chaque élève, pouvant impliquer un surclassement ou un reclassement selon son expérience et sa compréhension du jeu.

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