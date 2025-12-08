Session École - 2026 - Hiver - Jeunesse

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Les samedis 10:00.
Centre des arts de Chicoutimi
Durée : 1h45
Aucun prérequis.
Taxes incluses
Les samedis 13:00.
Centre des arts de Chicoutimi
Durée : 1h45
Aucun prérequis.
Taxes incluses
Les samedis 13:00.
Centre des arts de Chicoutimi
Durée : 1h45
Taxes incluses
**Les enseignant.e.s de l’Imprévu déterminent le niveau le plus adapté à chaque élève, pouvant impliquer un surclassement ou un reclassement selon son expérience et sa compréhension du jeu.
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