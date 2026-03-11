Club de Basket-ball Panthers de Sherbrooke

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Ventes fermées

Session mini Panthers NBA Jr Canada - 12 sessions

135 Rue Don-Bosco N

Sherbrooke, QC J1L 1E5, Canada

Programme U5-U6
233,69 $

Grâce à la généreuse contribution de Cascades Canada, les jeunes profitent d'un rabais de 25$ sur les frais d'inscription. Ce prix inclut les taxes.

Programme U7-U9
233,69 $

Grâce à la généreuse contribution de Cascades Canada, les jeunes profitent d'un rabais de 25$ sur les frais d'inscription. Ce prix inclut les taxes.

Programme U10-U12
233,69 $

Grâce à la généreuse contribution de Cascades Canada, les jeunes profitent d'un rabais de 25$ sur les frais d'inscription. Ce prix inclut les taxes.

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