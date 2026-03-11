Session mini Panthers NBA Jr Canada - 12 sessions

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Grâce à la généreuse contribution de Cascades Canada, les jeunes profitent d'un rabais de 25$ sur les frais d'inscription. Ce prix inclut les taxes.
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