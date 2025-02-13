Session printemps 2025 - Parkinson Estrie

Organisé par
Lundi et jeudi 10h Du 14 avril au 19 juin 4154 rue Laval, Lac-Mégantic
Mercredi 13h30 16 avril au 4 juin Parc Terry-Fox au Pavillon Norbert-Talbot (97 Boulevard Leclerc E, Granby)
Vendredi 13h30 18 avril au 6 juin Parc Terry-Fox au Pavillon Norbert-Talbot (97 Boulevard Leclerc E, Granby)
Vendredi à 10h En tout temps Différents sentiers de marche à Sherbrooke et alentours
Mardi 15h30 à 17h du 15 avril au 6 mai Sercovie, Sherbrooke
Les jeudis de 13h à 15h aux 2 semaines Centre communautaire Richard-Goulet, Granby
Les jeudis de 10h à 12h aux 2 semaines Centre communautaire Richard-Goulet, Granby
Lundi 16h à 18h aux 2 semaines Sercovie, Sherbrooke
Mardi 10h à 12h aux 2 semaines Coopérative Funéraire de l'Estrie, Sherbrooke
