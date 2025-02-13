Organisé par

Session printemps 2025 - Parkinson Estrie

Session de boxe adaptée (lundi et jeudi) - Lac-Mégantic
100 $

Lundi et jeudi 10h Du 14 avril au 19 juin 4154 rue Laval, Lac-Mégantic

Parkinson en action - Granby
40 $

Mercredi 13h30 16 avril au 4 juin Parc Terry-Fox au Pavillon Norbert-Talbot (97 Boulevard Leclerc E, Granby)

Mobilisations et étirements - Granby
40 $

Vendredi 13h30 18 avril au 6 juin Parc Terry-Fox au Pavillon Norbert-Talbot (97 Boulevard Leclerc E, Granby)

Club de marche
Gratuit

Vendredi à 10h En tout temps Différents sentiers de marche à Sherbrooke et alentours

Le choeur vocal : Une chance qu'on s'a! (Chorale)
Gratuit

Mardi 15h30 à 17h du 15 avril au 6 mai Sercovie, Sherbrooke

Groupe d'entraide pour personnes vivant avec la MP - Granby
Gratuit

Les jeudis de 13h à 15h aux 2 semaines Centre communautaire Richard-Goulet, Granby

Groupe d'entraide pour proches aidants - Granby
Gratuit

Les jeudis de 10h à 12h aux 2 semaines Centre communautaire Richard-Goulet, Granby

Groupe d'entraide pour personnes vivant avec la MP - Sherbr.
Gratuit

Lundi 16h à 18h aux 2 semaines Sercovie, Sherbrooke

Groupe d'entraide pour proches aidants - Sherbrooke
Gratuit

Mardi 10h à 12h aux 2 semaines Coopérative Funéraire de l'Estrie, Sherbrooke

