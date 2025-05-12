Session sur l'écoute. Avec Père Bernard-Marie Geffroy, trinitaire

200 Bd Robert

Granby, QC J2H 0R2, Canada

Occupation simple - Tarif juste item
Occupation simple - Tarif juste
CA$224.86
Tarif correspondant au coût réel de l’activité. *Image à titre indicatif seulement
Occupation simple - Tarif solidaire item
Occupation simple - Tarif solidaire
CA$179.89
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire. *Image à titre indicatif seulement
Occupation simple - Tarif de soutien item
Occupation simple - Tarif de soutien
CA$269.83
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité. *Image à titre indicatif seulement
Occupation double - Tarif juste item
Occupation double - Tarif juste
CA$199.50
Tarif correspondant au coût réel de l’activité. ⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité, nous vous assignerons 1 colocataire de même genre dans un lit séparé. *Image à titre indicatif seulement
Occupation double - Tarif solidaire item
Occupation double - Tarif solidaire
CA$159.60
Tarif réduit permettant l’accès aux activités aux personnes avec un revenu plus précaire. ⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité, nous vous assignerons 1 colocataire de même genre dans un lit séparé. *Image à titre indicatif seulement
Occupation double - Tarif de soutien item
Occupation double - Tarif de soutien
CA$239.40
Tarif permettant de subventionner le fonctionnement global du système et favoriser la solidarité. ⚠️Si vous sélectionnez seulement 1 comme quantité, nous vous assignerons 1 colocataire de même genre dans un lit séparé. *Image à titre indicatif seulement
Assurance annulation item
Assurance annulation
CA$11.24
Aillez l'esprit tranquille et obtenez un remboursement si vous devez annuler.
Nuitée en externe item
Nuitée en externe
CA$134.37
Si vous souhaitez dormir ailleurs.
*Image à titre indicatif seulement
Souper de l'arrivée item
Souper de l'arrivée
CA$20
Repas inclus à l'arrivée.
*Image à titre indicatif seulement
