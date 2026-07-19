SET & DJ SET

Accès au tournoi de padel, au format montante-descendante, avec une finale pour départager les 3 premières places (Vous pouvez vous inscrire en solo ou avec un partenaire. Des raquettes sont disponibles à la location sur place).

Accès au DJ Set. Une consommation offerte.





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Access to the padel tournament, played in a round-robin format, with a final to determine the top three places (You can register solo or with a partner. Rackets are available for rent on-site).

Access to the DJ set. One free drink.