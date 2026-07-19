42EVENTS

Organisé par

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À propos de cet événement

SET & DJ SET

2125 Rue Lily-Simon

Montréal, QC H4B 1V3, Canada

Guest Pass - WAVE 1
5 $

Accès au DJ Set. Une consommation offerte.


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Access to the DJ set. One complimentary drink.

Guest Pass - WAVE 2
7 $

Accès au DJ Set. Une consommation offerte.


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Access to the DJ set. One complimentary drink.

Player Pass
29 $

Accès au tournoi de padel, au format montante-descendante, avec une finale pour départager les 3 premières places (Vous pouvez vous inscrire en solo ou avec un partenaire. Des raquettes sont disponibles à la location sur place).
Accès au DJ Set. Une consommation offerte.


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Access to the padel tournament, played in a round-robin format, with a final to determine the top three places (You can register solo or with a partner. Rackets are available for rent on-site).
Access to the DJ set. One free drink.

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