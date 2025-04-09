ShazamFest 20 spécial MRC Coaticook

Billet valide de 15h à 23h le 10 juillet. Billet à 50% de rabais pour les citoyens de la MRC de Coaticook. Stationnement non inclus.
Vendredi Adulte Billet MRC Coaticook
57,50 $
Billet valide de 9:00h à 3:00h le 11 juillet. Billet à 50% de rabais seulement pour les citoyens de la MRC de Coaticook. Stationnement non inclus.
Vendredi Adolescent (14-17)Billet MRC Coaticook
32,50 $
Billet valide de 9:00h à 3:00h le 11 juillet. Billet à 50% de rabais seulement pour les citoyens de la MRC de Coaticook. Stationnement non inclus. Tous les adolescents doivent être accompagnés par un adulte responsable.
Billet gratuit enfants (0-13ans) MRC Coaticook
Gratuit
Enfant (0-13ans) Valid en tout temps, du 10 au 13 juillet. Tous les enfants doivent être accompagnés par un adulte responsable.
Samedi Adulte Billet MRC Coaticook
65 $
Billet valide de 9:00h à 3:00h le 12 juillet. Billet à 50% de rabais seulement pour les citoyens de la MRC de Coaticook. Stationnement non inclus.
Billet valable de 9h00 à 3h00 le 12 juillet. Billet à 50% de réduction uniquement pour les citoyens de la MRC de Coaticook. Stationnement non inclus. Tous les adolescents doivent être accompagnés par un adulte responsable.
Dimanche gratuit MRC Coaticook
Gratuit
Billet valable de 9h00 à 23h00 le 13 juillet. Stationnement non inclus.
Weekend Adulte MRC Coaticook
115 $
Billet valide du jeudi 10 juillet à 16h00 jusqu’au dimanche 13 juillet à 23h00. Rabais offert uniquement aux résidents de la MRC de Coaticook. Stationnement inclus.
Weekend Adolescent MRC Coaticook
65 $
Billet valide du jeudi 10 juillet à 16h00 jusqu’au dimanche 13 juillet à 23h00. Rabais offert uniquement aux résidents de la MRC de Coaticook. Stationnement non inclus. Tous les ados doivent être accompagnés d’un adulte responsable.
