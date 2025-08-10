Sherbrooke A25

Lundi | 18h00 à 19h00 | 15 septembre au 8 décembre (congé 13 octobre - Action de Grâces)

Enseignante: Lydia Hébert-Doucet





PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Le cours d’initiation aborde les bases de la gigue. C’est le point de départ pour toute personne qui n’a aucune expérience. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)