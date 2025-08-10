Sherbrooke A25

Adhésion annuelle obligatoire
20 $

Adhésion annuelle obligatoire pour chaque élève inscrit (valide de sept. à août) : 20$ - À payer une seule fois pour l’année 2025-26.

Adulte 1 - Sherbrooke
180 $

Lundi | 18h00 à 19h00 | 15 septembre au 8 décembre (congé 13 octobre - Action de Grâces)

Enseignante: Lydia Hébert-Doucet


PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Le cours d’initiation aborde les bases de la gigue. C’est le point de départ pour toute personne qui n’a aucune expérience. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)

Adulte 2 - Sherbrooke
180 $

Lundi | 19h15 à 20h15 | 15 septembre au 8 décembre (congé 13 octobre - Action de Grâces)

Enseignante: Lydia Hébert-Doucet


Ce cours intermédiaire permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir au minimum une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)

T-Shirt ADULTE Club Gigus - La gigue c'est cool
25 $

T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 15% sur le prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.

T-Shirt ENFANT Club Gigus - La gigue c'est cool
18 $

T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 10% sur le prix prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désiré dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.

