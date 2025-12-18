Sherbrooke H26

Mardi | 18h00 à 19h00 | 20 janvier au 5 mai (congé 3 mars = relâche) // Session de 15 semaines.

Enseignante: Lydia Hébert-Doucet





PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Le cours d’initiation aborde les bases de la gigue. C’est le point de départ pour toute personne qui n’a aucune expérience. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)