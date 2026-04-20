Sherbrooke P26

Mardi | 18h30 à 19h30 | 26 mai au 16 juin 2026 // Session de 4 semaines.





Enseignante: Élisabeth Moquin





*Une partie du cours se déroule en tronc commun avec le groupe 3





Ce cours intermédiaire permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir au minimum une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)