Club Gigus

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Sherbrooke P26

Adhésion annuelle obligatoire item
Adhésion annuelle obligatoire
20 $

Adhésion annuelle obligatoire pour chaque élève inscrit (valide de sept. à août) : 20$ - À payer une seule fois pour l’année 2025-26.

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Adulte 1 - Sherbrooke item
Adulte 1 - Sherbrooke
60 $

Mardi | 18h00 à 19h00 | 26 mai au 16 juin 2026 // Session de 4 semaines.


Enseignante: Élisabeth Moquin


PRÉ-REQUIS: Aucun pré-requis. Le cours d’initiation aborde les bases de la gigue. C’est le point de départ pour toute personne qui n’a aucune expérience. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)

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Adulte 2 - Sherbrooke item
Adulte 2 - Sherbrooke
60 $

Mardi | 18h30 à 19h30 | 26 mai au 16 juin 2026 // Session de 4 semaines.


Enseignante: Élisabeth Moquin


*Une partie du cours se déroule en tronc commun avec le groupe 3


Ce cours intermédiaire permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours d’initiation ou avoir au minimum une petite expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)

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Adulte 3 - Sherbrooke item
Adulte 3 - Sherbrooke
60 $

Mardi | 18h30 à 19h30 | 26 mai au 16 juin 2026 // Session de 4 semaines.


Enseignante: Élisabeth Moquin


*Une partie du cours se déroule en tronc commun avec le groupe 2


Ce cours avancé permet à l’élève de poursuivre ses apprentissages et d’élargir son répertoire et ses expériences d'improvisation. Pour s’y inscrire, l’élève doit avoir déjà suivi un cours intermédiaire ou avoir une bonne expérience en gigue. Ouvert aux adultes et aux ados (12 ans et +)

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T-Shirt ADULTE Club Gigus - La gigue c'est cool item
T-Shirt ADULTE Club Gigus - La gigue c'est cool
25 $

T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. Achetez-le maintenant et économisez 2 $ sur le prix déjà soldé. SVP mentionner la grandeur désirée dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.

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T-Shirt ENFANT Club Gigus - La gigue c'est cool item
T-Shirt ENFANT Club Gigus - La gigue c'est cool
17 $

T-Shirt en coton biologique, fabriqué au Québec par Frëtt Design. SVP mentionner la grandeur désirée dans le formulaire qui suivra. Il vous sera livré par la poste. Les taxes et la livraison sont déjà incluses dans le prix.

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