Clinique de shooting 4-5 Janvier

Le coût de participation pour l'activité spéciale de basketball des 4 et 5 janvier 2025 est de 150 $ par athlète de 8 à 14 ans.
Modes de paiement acceptés :
E- Transfer : [email protected]
Carte de crédit (via notre plateforme sécurisée en ligne)
Instructions pour le paiement :
Une fois le paiement effectué, veuillez conserver votre reçu pour confirmation d’inscription.
Politique d’annulation :
Les annulations effectuées avant le 4 janvier 2025 seront remboursées en totalité.
Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé, sauf en cas de force majeure (preuve requise).
Pour toute question ou assistance concernant le paiement, veuillez nous contacter à [email protected]
au 514-885-8176.
