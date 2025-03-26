Shop coop MADAAM

Affichez fièrement votre soutien à notre coopérative avec ce t-shirt 100% coton biologique ultra-doux ! Chaque exemplaire est sérigraphié localement à Montréal avec notre logo emblématique en rose placé au dos - un design originel créé pour notre toute première campagne de financement participatif et qui reste toujours aussi fantastique aujourd'hui.
Disponible en tailles petit, moyen et grand - choisissez simplement votre taille avant de finaliser votre achat.
Un achat qui fait du bien : à vous et à notre coopérative qui se rapproche ainsi de son objectif de collecte de fonds annuel !
Étui à crayons en cuir MADAAM - Élégance et fonctionnalité
CA$79
Munissez-vous d'un étui en cuir noir exclusif créé par Violaine Tréteault, membre de la Coop
Cet étui en cuir de buffle noir avec notre logo est une réalisation exclusive pour notre campagne de sociofinancement. Il est fabriqué par Violaine Tréteault de l'atelier Veinage.
Vous recevrez aussi un macaron "Bienvenue aux daames" pour afficher votre soutien.
Veinage c’est gage de qualité, entièrement fait à la main au Québec avec beaucoup d'amour et de minutie. Veinage, c'est du bois et des textiles récupérés et du cuir qui sent bon le cuir.
Totebag MADAAM - Pratique et solidaire
CA$39
Totebag MADAAM - Pratique et solidaire
Transportez vos achats, affaires de plage ou pique-nique avec style grâce à notre grand totebag en coton biologique ! Orné de notre emblématique logo MADAAM, chaque sac est sérigraphié localement à Montréal avec le même design qui a marqué notre première campagne de financement participatif.
Ce totebag spacieux et robuste vous accompagnera dans toutes vos activités quotidiennes tout en affichant votre soutien à notre coopérative.
En vous procurant ce totebag, vous contribuez directement à notre objectif de collecte de fonds de 20 000 $ pour cette année. Un achat utile qui fait la différence !
Expédition standard
CA$11
Tarif forfaitaire applicable pour la plupart des destinations au Canada. Si les frais d'expédition s'avèrent considérablement plus élevés (ou moins élevés) pour votre commande, nous vous contacterons pour ajuster le montant avant l'envoi.
