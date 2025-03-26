Shop coop MADAAM

Totebag MADAAM - Pratique et solidaire Transportez vos achats, affaires de plage ou pique-nique avec style grâce à notre grand totebag en coton biologique ! Orné de notre emblématique logo MADAAM, chaque sac est sérigraphié localement à Montréal avec le même design qui a marqué notre première campagne de financement participatif. Ce totebag spacieux et robuste vous accompagnera dans toutes vos activités quotidiennes tout en affichant votre soutien à notre coopérative. En vous procurant ce totebag, vous contribuez directement à notre objectif de collecte de fonds de 20 000 $ pour cette année. Un achat utile qui fait la différence !

