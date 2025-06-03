Show du Festival du maïs 2025 - Laissez-passer

Samedi 26 juillet 2025 17h00 - Danse en ligne country 19h30 - Gabrielle Destroismaisons 20h30 - Coco Country Band 22h00 - Karaoké GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS La plateforme Zeffy vous invitera de facto à leur faire un don mais sachez que vous pouvez inscrire la somme de 0$.

Samedi 26 juillet 2025 17h00 - Danse en ligne country 19h30 - Gabrielle Destroismaisons 20h30 - Coco Country Band 22h00 - Karaoké GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 12 ANS ET MOINS La plateforme Zeffy vous invitera de facto à leur faire un don mais sachez que vous pouvez inscrire la somme de 0$.

seeMoreDetailsMobile