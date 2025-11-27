Show Rétrospective (Souper-spectacle disponible) - Big Band L’Improviste

Organisé par
À propos de cet événement
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 2J6, Canada
Billets vous permettant d'assister au spectacle en admission générale.
Cette option vous donne accès à des places assises sur chaises basses. À noter que la section n'est pas accessible aux chaises roulantes.
Cette option vous donne accès à un souper à L'Imprévu avant le spectacle et un billet pour le spectacle avec place réservé. À noter que vous devez réserver au restaurant en mentionnant que c’est pour le forfait souper-spectacle du Big Band L’Improviste.
Cette option vous donne accès à une bouteille de bulles à votre arrivée. À noter que vous devez vous procurer également un billet régulier ou un souper-spectacle pour avoir accès au spectacle.
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