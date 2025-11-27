Cercle Philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu inc.

Organisé par

Cercle Philharmonique de Saint-Jean-sur-Richelieu inc.

À propos de cet événement

Show Rétrospective (Souper-spectacle disponible) - Big Band L’Improviste

35 Rue Saint-Jacques

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC J3B 2J6, Canada

Billet Admission générale - Régulier
40 $

Billets vous permettant d'assister au spectacle en admission générale.

Billet Admission générale - Mobilité réduite
40 $

Cette option vous donne accès à des places assises sur chaises basses. À noter que la section n'est pas accessible aux chaises roulantes.

L'Imprévu - Souper-Spectacle
110 $

Cette option vous donne accès à un souper à L'Imprévu avant le spectacle et un billet pour le spectacle avec place réservé. À noter que vous devez réserver au restaurant en mentionnant que c’est pour le forfait souper-spectacle du Big Band L’Improviste.

Bouteille de bulles (billet non inclus)
50 $

Cette option vous donne accès à une bouteille de bulles à votre arrivée. À noter que vous devez vous procurer également un billet régulier ou un souper-spectacle pour avoir accès au spectacle.

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