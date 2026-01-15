ShowUP-02 | 15 janvier 2026

Organisé par
À propos de cet événement
25 Chem. du Brulé, Compton, QC J0B 1L0, Canada
Accès à l'événement, cocktail de bienvenue et bouchées et activités de réseautage
30.44 + tx
TPS: 123910952RT0001 TVQ: 1010731204
Accès à l'événement, cocktail de bienvenue et bouchées et activités de réseautage
34.79 + tx
TPS: 123910952RT0001 TVQ: 1010731204
Accès à l'événement, cocktail de bienvenue et bouchées et activités de réseautage
17.40+ tx
TPS: 123910952RT0001 TVQ: 1010731204
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!