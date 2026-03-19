Chambre de commerce et d'industrie de la région de Coaticook (CCIRC)

Organisé par

Chambre de commerce et d'industrie de la région de Coaticook (CCIRC)

À propos de cet événement

ShowUP-03 | 19 mars 2026

Musée Beaulne

96 Rue de l'Union, Coaticook, QC J1A 1Y9, Canada

Admission générale - prix membre de la CCIRC
35 $

Accès à l'événement, bouchées et activités de réseautage

30.44 + tx


TPS: 123910952RT0001 TVQ: 1010731204

Admission générale - prix non-membre de la CCIRC
40 $

Accès à l'événement, bouchées et activités de réseautage

34.79 + tx


TPS: 123910952RT0001 TVQ: 1010731204

Tarif solidaire
20 $

Accès à l'événement, bouchées et activités de réseautage

17.40+ tx


TPS: 123910952RT0001 TVQ: 1010731204

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