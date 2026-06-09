Siéger au CA d'un OCASSS

Consentement à remettre des renseignements personnels : Par la complétion de ce formulaire, je permets que ces renseignements soient utilisés pour faciliter la tenue de cet événement et me contacter afin que je puisse avoir en main toute l’information nécessaire pour y participer. Ces données seront ensuite détruites selon la procédure en vigueur à la Trocca.



