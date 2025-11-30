Simulation chirurgicale AWS UdeM x Projet Pad-DIY

‼️ Important — à lire AVANT la transaction‼️





Activité réservée EXCLUSIVEMENT aux étudiantes de l’Université de Montréal, en raison du nombre limité de places. Un formulaire Google Form sera envoyé aux participantes une fois les inscriptions complétées afin de confirmer leur matricule étudiant.





Atelier réservé aux étudiantes N'AYANT PAS participé à une édition précédente de l’activité.





En achetant mon billet :

-J’autorise la prise de photos de moi durant l’activité et leur diffusion sur les plateformes numériques de l’AWS UdeM et de Projet Pad-DIY.

-Je reconnais que cet atelier s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche. Je m’engage à remplir les questionnaires requis avant et après l’activité.

-Si je dois annuler ma participation, je m’engage à en aviser l’équipe organisatrice au minimum 48 heures à l’avance afin de libérer ma place.





Inclus :

-Une formation d’une journée pour apprendre les rudiments de la chirurgie

-Un dîner pizza offert par Desjardins Assurances

Psst : apporte tout de même des collations et des breuvages — ils ne seront pas fournis !

-Un pad mauve de suture offert par Pad-DIY pour pouvoir pratiquer à la maison



