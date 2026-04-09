S'inscrire au bénévolat avec l'éco-quartier Peter-McGill

À propos de cet événement
le vendredi 15 mai au parc des Faubourgs, entre 8h30 et 13h
le samedi 23 mai sur la place Henri-Dunant, entre 8h30 et 13h
Au cours des semaines du 11 et 18 mai dans le quartier Peter-McGill.
Aidez-nous à tamiser le beau compost créé dans nos composteurs communautaires : on vous fournit le matériel et on travaille ensemble pour récolter le compost qui ravira les plantes des citoyen·nes du quartier.
de juin à fin septembre (selon vos disponibilités).
Apportez votre aide pour arroser nos plantations au jardin communautaire Versailles, les entretenir (désherbage partiel), voire récolter les légumes et fines herbes pour que nous puissions les amener aux cuisines de Chez Doris (refuge pour femmes du quartier).
Environ 15-30min en fonction de vos disponibilités dans la semaine, accès autonome au jardin.
le 20 août
Une fête de quartier mettant en lumière la nature, gratuit et ouvert à tous·tes.
le 3 octobre de 9h30 à 17h30 (demi-journées possibles)
Installation et désinstallation de cette fête de quartier : tables, tentes, décorations. Animation: accueil, stand nourriture.
Aidez à ensacher des semences pour remplir notre grainothèque ouverte au public!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!