S'inscrire au bénévolat avec l'éco-quartier Peter-McGill

de juin à fin septembre (selon vos disponibilités).



Apportez votre aide pour arroser nos plantations au jardin communautaire Versailles, les entretenir (désherbage partiel), voire récolter les légumes et fines herbes pour que nous puissions les amener aux cuisines de Chez Doris (refuge pour femmes du quartier).



Environ 15-30min en fonction de vos disponibilités dans la semaine, accès autonome au jardin.