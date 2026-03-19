Sollicité

Organisé par

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À propos de cet événement

S'inscrire au bénévolat pour RebutRécup - 2026

RebutRécup Milton-Parc
Gratuit

du 20 avril au 1er mai dans le quartier de Milton-Parc (arrondissement du Plateau-Mont-Royal)

RebutRécup Westmount
Gratuit

du 25 mai au 5 juin dans la ville de Westmount

RebutRécup Plateau-Mont-Royal
Gratuit

du 29 juin au 10 juillet dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

RebutRécup Lasalle
Gratuit

du 3 août au 14 août dans l'arrondissement de Lasalle

RebutRécup Ville-Marie
Gratuit

du 28 septembre au 9 octobre dans l'arrondissement de Ville-Marie

RebutRécup IKEA
Gratuit

les 6, 7 et 8 novembre à IKEA Montréal

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!