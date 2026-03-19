S'inscrire au bénévolat pour RebutRécup - 2026

À propos de cet événement
du 20 avril au 1er mai dans le quartier de Milton-Parc (arrondissement du Plateau-Mont-Royal)
du 25 mai au 5 juin dans la ville de Westmount
du 29 juin au 10 juillet dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal
du 3 août au 14 août dans l'arrondissement de Lasalle
du 28 septembre au 9 octobre dans l'arrondissement de Ville-Marie
les 6, 7 et 8 novembre à IKEA Montréal
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