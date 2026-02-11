Siraj Entreprend

Organisé par
À propos de cet événement
🔹 Participation individuelle – 25 $
🔹
🎫 Entrée gratuite à l’événement pour les acheteurs.
Projet en duo – 40 $ (pour 2 participants)
Participation complète pour deux élèves travaillant ensemble sur un même projet.
Participation individuelle pour les membres de siraj: 15$
Projet en duo – 55 $ (pour 3 participants)
Participation complète pour 3 élèves travaillant ensemble sur un même projet.
(Soit 20 $ par parti
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