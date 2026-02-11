Institut siraj

Organisé par

Institut siraj

À propos de cet événement

Siraj Entreprend

12049 Blvd. Laurentien

Montreal, QC H4K 1N3, Canada

Admission générale
25 $

Tarification – Siraj Entreprend (5ᵉ édition)


🔹 Participation individuelle – 25 $


🔹

🎫 Entrée gratuite à l’événement pour les acheteurs.


Projet en duo
40 $

Projet en duo – 40 $ (pour 2 participants)
Participation complète pour deux élèves travaillant ensemble sur un même projet.


Membre siraj
15 $

Participation individuelle pour les membres de siraj: 15$

Projet en trio (pour 3 participants)
55 $

Projet en duo – 55 $ (pour 3 participants)
Participation complète pour 3 élèves travaillant ensemble sur un même projet.
(Soit 20 $ par parti


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