Ski à roulettes - Session d'été

La session d'été de ski à roulettes s'adresse aux jeunes de 13 à 18 ans ayant déjà une expérience de ski. Il s'agit de sorties de groupes où les entrainements varieront (intensité, endurance, technique, double poussée, etc.)À Raison de 2 sorties par semaine.
1 sortie/ semaine
CA$60
Tu pourras te joindre au groupe une fois par semaine
Location de skis classiques
CA$25
La location est possible seulement aux personnes inscrites à la session d'été.
Location skis skate
CA$25
La location est possible seulement aux personnes inscrites à la session d'été.
