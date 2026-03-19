Ski alpin pour vétérans et vétéranes 19 mars 2026

Venez passer une journée de ski à Bromont et côtoyer d'autres vétéran.e.s en petit nombre. Présentez-vous au Chalet du lac (P5) dès 08h30 pour rencontrer les organisateurs de la journée et les autres vétéran.e.s. Profitez de la montagne pour l'avant-midi, le repas vous est offert par la FSA dès midi au chalet du Lac (P5). L'après-midi est tout aussi agréable en montagne, vous pourrez skier jusqu'à 16h30. Possibilité de louer un équipement de ski à vos frais au versant du village. Sortez de votre zone de confort en toute confiance et en respect de vos capacités et limitations au besoin.