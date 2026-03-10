Ski de randonnée à Sutton

Merci de donner à cette cause qui nous tient à coeur. Ce billet inclus la location d'équipement de ski de randonnée auprès du Camp Base Orford (ski, bottes, peaux, bâtons), l'accès aux sentiers de ski de randonnée, un verre du cidre Rosalie à la Réserve Naturelle - Caviste, un mate libre, des collations Krono et la chance de gagner un cache-cou Limettes.cc.