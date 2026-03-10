Les Limettes

Organisé par

Les Limettes

À propos de cet événement

Ski de randonnée à Sutton

671 Rue Maple

Sutton, QC J0E 2K0, Canada

Billet de ski de randonnée à Sutton
40 $

Merci de donner à cette cause qui nous tient à coeur. Ce billet inclus l'accès aux sentiers de ski de randonnée, un verre du cidre Rosalie à la Réserve Naturelle - Caviste, un mate libre, des collations Krono et la chance de gagner un cache-cou Limettes.cc

Location d'équipement & billet de ski de randonnée
95 $

Merci de donner à cette cause qui nous tient à coeur. Ce billet inclus la location d'équipement de ski de randonnée auprès du Camp Base Orford (ski, bottes, peaux, bâtons), l'accès aux sentiers de ski de randonnée, un verre du cidre Rosalie à la Réserve Naturelle - Caviste, un mate libre, des collations Krono et la chance de gagner un cache-cou Limettes.cc.

J'ai déjà une passe de ski de randonnée à Sutton
10 $

Merci de donner à cette cause qui nous tient à coeur. Ce billet inclus un verre du cidre Rosalie à la Réserve Naturelle - Caviste, un mate libre, des collations Krono et la chance de gagner un cache-cou Limettes.cc.

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