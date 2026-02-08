Les Limettes

Organisé par

Les Limettes

À propos de cet événement

Galentine en touring 💕

4380 Chem. du Parc

Orford, QC J1X 0J6, Canada

Galentine en touring 💕
40 $

Merci de donner à cette cause qui nous tient à coeur. Ce billet inclus l'accès aux sentiers de ski de randonnée et au secteur de la SEPAQ du Mont-Orford.

J'ai déjà mon accès aux sentiers
5 $

Merci de donner à cette cause qui nous tient à coeur. Assurez-vous d'avoir vos accès pour le secteur de la SEPAQ.

J'ai un accès à la SEPAQ du Mont-Orford
35 $

Merci de donner à cette cause qui nous tient à coeur. Ce billet inclut seulement l'accès aux sentiers de ski de randonnée. Assurez-vous d'avoir vos accès pour le secteur de la SEPAQ.

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