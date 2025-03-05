Ski de soirée - Mont Saint-Sauveur

Billet soirée permet les remontées entre 16h et 22h
💰 Coût final? 40$
- Prix régulier 55.99$+tx.
- Tarif de groupe 39.99$+tx. = 46$
- L'AÉÉMUM vous remboursera les taxes (6$) sous condition que vous soyez présent à la sortie. Ce remboursement sera effectué automatiquement le 21 mars.
Billet soirée permet les remontées entre 16h et 22h
💰 Coût final? 40$
- Prix régulier 55.99$+tx.
- Tarif de groupe 39.99$+tx. = 46$
- L'AÉÉMUM vous remboursera les taxes (6$) sous condition que vous soyez présent à la sortie. Ce remboursement sera effectué automatiquement le 21 mars.
Billet de ski (HORS-MÉDECINE)
CA$46
Billet soirée permet les remontées entre 16h et 22h
💰 Coût final? 46$
- Prix régulier 55.99$+tx.
- Tarif de groupe 39.99$+tx. = 46$
Billet soirée permet les remontées entre 16h et 22h
💰 Coût final? 46$
- Prix régulier 55.99$+tx.
- Tarif de groupe 39.99$+tx. = 46$
Location d'équipement complet (ÉTUDIANTS EN MÉDECINE)
CA$36
(SKI) L’équipement comprend une paire de skis, fixations, bottes, bâtons et casque. (SNOW) L’équipement comprend une planche, fixations, bottes et casque.
💰 Coût final? 25$
- Prix régulier 55$
- Tarif de groupe 30.99$+tx. = 36$
- L'AÉÉMUM remboursera 6$ et vos taxes (5$), afin de rendre le ski accessible pour tous, sous condition que vous soyez présent à la sortie. Ce remboursement sera effectué automatiquement le 21 mars.
(SKI) L’équipement comprend une paire de skis, fixations, bottes, bâtons et casque. (SNOW) L’équipement comprend une planche, fixations, bottes et casque.
💰 Coût final? 25$
- Prix régulier 55$
- Tarif de groupe 30.99$+tx. = 36$
- L'AÉÉMUM remboursera 6$ et vos taxes (5$), afin de rendre le ski accessible pour tous, sous condition que vous soyez présent à la sortie. Ce remboursement sera effectué automatiquement le 21 mars.
Location d'équipement complet (HORS-MÉDECINE)
CA$36
(SKI) L’équipement comprend une paire de skis, fixations, bottes, bâtons et casque. (SNOW) L’équipement comprend une planche, fixations, bottes et casque.
💰 Coût final? 36$
- Prix régulier 55$
- Tarif de groupe 30.99$+tx. = 36$
(SKI) L’équipement comprend une paire de skis, fixations, bottes, bâtons et casque. (SNOW) L’équipement comprend une planche, fixations, bottes et casque.
💰 Coût final? 36$
- Prix régulier 55$
- Tarif de groupe 30.99$+tx. = 36$