Ski de soirée - Mont Saint-Sauveur

(SKI) L’équipement comprend une paire de skis, fixations, bottes, bâtons et casque. (SNOW) L’équipement comprend une planche, fixations, bottes et casque. 💰 Coût final? 25$ - Prix régulier 55$ - Tarif de groupe 30.99$+tx. = 36$ - L'AÉÉMUM remboursera 6$ et vos taxes (5$), afin de rendre le ski accessible pour tous, sous condition que vous soyez présent à la sortie. Ce remboursement sera effectué automatiquement le 21 mars.

