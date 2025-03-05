eventClosed

Ski de soirée - Mont Saint-Sauveur

655 Ch. Louis-Dufour

Saint-Sauveur, QC J0R 1R3, Canada

Billet de ski (ÉTUDIANTS EN MÉDECINE SEULEMENT)
CA$46
Billet soirée permet les remontées entre 16h et 22h 💰 Coût final? 40$ - Prix régulier 55.99$+tx. - Tarif de groupe 39.99$+tx. = 46$ - L'AÉÉMUM vous remboursera les taxes (6$) sous condition que vous soyez présent à la sortie. Ce remboursement sera effectué automatiquement le 21 mars.
Billet de ski (HORS-MÉDECINE)
CA$46
Billet soirée permet les remontées entre 16h et 22h 💰 Coût final? 46$ - Prix régulier 55.99$+tx. - Tarif de groupe 39.99$+tx. = 46$
Location d'équipement complet (ÉTUDIANTS EN MÉDECINE)
CA$36
(SKI) L’équipement comprend une paire de skis, fixations, bottes, bâtons et casque. (SNOW) L’équipement comprend une planche, fixations, bottes et casque. 💰 Coût final? 25$ - Prix régulier 55$ - Tarif de groupe 30.99$+tx. = 36$ - L'AÉÉMUM remboursera 6$ et vos taxes (5$), afin de rendre le ski accessible pour tous, sous condition que vous soyez présent à la sortie. Ce remboursement sera effectué automatiquement le 21 mars.
Location d'équipement complet (HORS-MÉDECINE)
CA$36
(SKI) L’équipement comprend une paire de skis, fixations, bottes, bâtons et casque. (SNOW) L’équipement comprend une planche, fixations, bottes et casque. 💰 Coût final? 36$ - Prix régulier 55$ - Tarif de groupe 30.99$+tx. = 36$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing