Ski Déphasé édition 2026 - 21 mars 2026

Organisé par
À propos de cet événement
Le prix vous donne droit à des consommations sur le parcours, des bouchées, le léger repas d'après-ski (hot-dog style européen) et une consommation d'après-ski également.
Le prix vous donne droit à des consommations non-alcoolisées sur le parcours, des bouchées, le léger repas d'après-évènement ((hot-dog style européen)
Distance de 1 km ou 2 km
Gratuit
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