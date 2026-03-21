Club de ski de fond de Val-d'Or

Organisé par

Club de ski de fond de Val-d'Or

À propos de cet événement

Ski Déphasé édition 2026 - 21 mars 2026

179 Chem. de la Forêt-Récréative

Val-d'Or, QC J9P 7A6, Canada

Adulte (18 ans et plus)
30 $

Le prix vous donne droit à des consommations sur le parcours, des bouchées, le léger repas d'après-ski (hot-dog style européen) et une consommation d'après-ski également.

Adolescent (13-17 ans)
10 $

Le prix vous donne droit à des consommations non-alcoolisées sur le parcours, des bouchées, le léger repas d'après-évènement ((hot-dog style européen)

Enfant (12 ans et moins)
Gratuit

Distance de 1 km ou 2 km

Gratuit

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