Organisé par

Association des étudiants et étudiantes en médecine de l'Université de Montréal

À propos de cet événement

Ski Saint-Bruno MED 1

Ski uniquement
32 $

Ce billet comprend un laissez-passer valide pour la journée. Il est idéal pour les skieurs disposant de leur propre équipement et ne nécessitant aucune mise à niveau.

Ski + Location d'équipement
53 $

Voici une liste exhastive de l'équipement disponible: Skis, planche, bottes, casque et bâtons.


Ce billet comprend un laissez-passer valide pour la journée et la location d'équipement.





Ski+Location d'équipement+ Cours
66 $

Voici une liste exhastive de l'équipement disponible: Skis, planche, bottes, casque et bâtons.


Ce billet comprend un laissez-passer valide pour la journée, la location d'équipement et un cours qui vous permettra d’apprendre les bases fondamentales du ski.


Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!