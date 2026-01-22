Ski Saint-Bruno MED 1

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À propos de cet événement
Ce billet comprend un laissez-passer valide pour la journée. Il est idéal pour les skieurs disposant de leur propre équipement et ne nécessitant aucune mise à niveau.
Voici une liste exhastive de l'équipement disponible: Skis, planche, bottes, casque et bâtons.
Ce billet comprend un laissez-passer valide pour la journée et la location d'équipement.
Voici une liste exhastive de l'équipement disponible: Skis, planche, bottes, casque et bâtons.
Ce billet comprend un laissez-passer valide pour la journée, la location d'équipement et un cours qui vous permettra d’apprendre les bases fondamentales du ski.
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