Les Vag's du Plein Air

Organisé par

Les Vag's du Plein Air

À propos de cet événement

❄️ Ski/Snow au Mt Ed' 18 Jan ⛷️

555 Bd de l'Université E

Saguenay, QC G7H 2B1, Canada

⛷️/🏂+🚌
55 $

Inclus le transport et ton billet de remontée. Tu dois avoir ton équipement.

⛷️/🏂+🚌+location+casques/lunettes
95 $

Inclus transport, billet de remontée et location d’équipements : ski ou snow+batôns+bottes+casque+lunettes

Besoin d’une initiation au ski/snow ?
13 $

Te permet d’avoir une initiation au ski/snow en formule groupe 😃

Haute route + 🚌
45 $

Inclus le transport et ton billet de Haute route. Tu dois avoir ton équipement.

Haute route + 🚌 + location équipement
100 $

Inclus le transport+ton billet de Haute route+location d'équipement de haute route.

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!