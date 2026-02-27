Les Vag's du Plein Air

Organisé par

Les Vag's du Plein Air

À propos de cet événement

❄️ Ski/Snow au Vali Dim' 1er mars⛷️

555 Bd de l'Université

Chicoutimi, QC G7H 2B1, Canada

Cours ski ou snow
Gratuit
⛷️/🏂+🚌
45 $

Inclus le transport et ton billet de remontée. Tu dois avoir ton équipement.

⛷️/🏂+🚌+location
75 $

Inclus transport, billet de remontée et location d’équipements sur place (ski ou snow+batôns+bottes) supplément de 10$ casque et lunettes plus bas :)

⛷️/🏂+🚌+location+casque+lunettes
85 $

Inclus transport, billet de remontée et location d’équipements sur place (ski ou snow+batôns+bottes) + casque et lunettes :)

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