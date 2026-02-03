❄️ Ski/Snow au Valinouët Dim' 15 fev⛷️

Organisé par
À propos de cet événement
Inclus le transport et ton billet de remontée. Tu dois avoir ton équipement.
Inclus transport, billet de remontée et location d’équipements sur place (ski ou snow+batôns+bottes) supplément de 10$ casque et lunettes plus bas :)
Inclus transport, billet de remontée et location d’équipements sur place (ski ou snow+batôns+bottes) + casque et lunettes :)
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!