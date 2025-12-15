Les Vag's du Plein Air

Organisé par

Les Vag's du Plein Air

À propos de cet événement

❄️ Ski/Snow au Valinouët Dim' 21 déc' ⛷️

555 Bd de l'Université

Chicoutimi, QC G7H 2B1, Canada

Cours ski/snow ⛷️/🏂
Gratuit

Uniquement si vous avez un billet pour la sortie

⛷️/🏂+🚌
55 $

Inclus le transport et ton billet de remontée. Tu dois avoir ton équipement.

⛷️/🏂+🚌+location
85 $

Inclus transport, billet de remontée et location d’équipements sur place (ski ou snow+batôns+bottes) supplément de 10$ casque et lunettes plus bas :)

⛷️/🏂+🚌+location+casque+lunettes
95 $

Inclus transport, billet de remontée et location d’équipements sur place (ski ou snow+batôns+bottes) + casque et lunettes :)

location casques et lunettes
10 $

